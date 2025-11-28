Владимир Путин вдигна данъците на букмейкърите... 60 пъти

Президентът на Русия Владимир Путин подписа законопроект за поправка в Данъчния кодекс. Той предвижда данъците за букмейкърите в страната да скочат 60 пъти.

Документът е публикуван на портала с официални правови актове.

Законът предвижда 7-процентен данък върху разликата между залозите и печалбите. Освен това ще се начислява 25% данък печалба.

От 1 на 60 милиарда

Докато самите залози няма да се облагат, данъкът върху доходите на физическите лица ще се удържа от печалбите. Букмейкърите също така ще бъдат задължени да увеличат вноските си за спорт от 2% на 2,25% през 2026 г. и на 2,5% през 2028 г.

Според оценките на заместник-министъра на финансите Алексей Сазанов, бюджетните приходи от данъци върху букмейкърите ще се увеличат от 1 милиард рубли до над 60 милиарда. По този начин данъчната тежест върху заложните къщи ще се увеличи 60 пъти през 2026 г.