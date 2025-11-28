bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Владимир Путин вдигна данъците на букмейкърите... 60 пъти

Очаква се приходите в руската хазна да набъбнат до 60 милиарда рубли

Владимир Путин вдигна данъците на букмейкърите... 60 пъти

Президентът на Русия Владимир Путин подписа законопроект за поправка в Данъчния кодекс. Той предвижда данъците за букмейкърите в страната да скочат 60 пъти.

Документът е публикуван на портала с официални правови актове.

Законът предвижда 7-процентен данък върху разликата между залозите и печалбите. Освен това ще се начислява 25% данък печалба.

От 1 на 60 милиарда

Докато самите залози няма да се облагат, данъкът върху доходите на физическите лица ще се удържа от печалбите. Букмейкърите също така ще бъдат задължени да увеличат вноските си за спорт от 2% на 2,25% през 2026 г. и на 2,5% през 2028 г.

Според оценките на заместник-министъра на финансите Алексей Сазанов, бюджетните приходи от данъци върху букмейкърите ще се увеличат от 1 милиард рубли до над 60 милиарда. По този начин данъчната тежест върху заложните къщи ще се увеличи 60 пъти през 2026 г.

 
Тагове:

данъци Русия владимир путин букмайкъри

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Гасиев брои дните до боя с Кобрата (ВИДЕО)

Гасиев брои дните до боя с Кобрата (ВИДЕО)
Ще бъде грандиозна вечер! Братята Копривленски готвят бомбата на ринга! (ВИДЕО)

Ще бъде грандиозна вечер! Братята Копривленски готвят бомбата на ринга! (ВИДЕО)
Гей и удареният от него вече се обичат (ВИДЕО)

Гей и удареният от него вече се обичат (ВИДЕО)
6 живи от 77: оцелелият от Шапекоензе разказва всичко

6 живи от 77: оцелелият от Шапекоензе разказва всичко

Последни новини

Никола Цолов блесна в дебюта си във Формула 2!

Никола Цолов блесна в дебюта си във Формула 2!
Гей и удареният от него вече се обичат (ВИДЕО)

Гей и удареният от него вече се обичат (ВИДЕО)
Гасиев брои дните до боя с Кобрата (ВИДЕО)

Гасиев брои дните до боя с Кобрата (ВИДЕО)
Ще бъде грандиозна вечер! Братята Копривленски готвят бомбата на ринга! (ВИДЕО)

Ще бъде грандиозна вечер! Братята Копривленски готвят бомбата на ринга! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV