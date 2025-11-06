bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Всяка минута си мислех, че ще ме убият“

Опитът за отвличане на звезда от Зенит шокира Русия

„Всяка минута си мислех, че ще ме убият“

Всяка минута си мислех, че ще ме убият.“ Тези думи на Алфредо Ди Стефано отекват ужасяващо след последния инцидент в Санкт Петербург. На 27 октомври футболистът на Зенит и руския национален отбор Андрей Мостовой едва не стана жертва на брутално отвличане.

Посред бял ден, пред десетки свидетели, група мъже се опитали насила да го вкарат в кола. Планът им бил прост: да поискат откуп. Но Мостовой и неговият приятел, хокеистът Александър Гракун, успели да избягат, след като се сбили с нападателите. Историята завършва без кръв, но шокът за футболната общност остава. Lenta.ru припомня няколко знакови случая, сред които и този с Димитър Бербатов.

Мечтата, която се превърна в капан

Само дни преди това 18-годишният сенегалски вратар Шейк Туре бе намерен мъртъв в Гана. Подлъган от фалшива оферта за трансфер, младежът попаднал в ръцете на престъпна група. Семейството не успяло да плати искания откуп. Разследването продължава, но финалът е трагичен.

Терористите, които искаха слава

През 1963 г. легендата на Реал Мадрид Алфредо ди Стефано е отвлечен във Венецуела от бойци на FALN. Всяка минута си мислех, че ще ме убият“, спомня си той. Похитителите не поискали откуп, а медийно внимание и го получили. Три дни по-късно Ди Стефано бил освободен, но никога не забравил страха в онези нощи.

Футболистът, който избяга сам

2016 г., Мексико. Националът Алън Пулидо е отвлечен на връщане от парти. Откупът – 6 милиона песос. 24 часа по-късно той пребива охранителя си и се обажда в полицията. След половин час спецчастите щурмуват къщата и го освобождават. Няма да се върна там никога“, казва той и напуска родния си град завинаги.

Банковата следа до Цюрих

1981 г., нападателят на Барселона Кини е отвлечен по пътя към летището. Исканият откуп е 100 милиона песети. Престъпниците настояват сумата да се преведе в швейцарска банка, но полицията проследява сметката и арестува бандата. Кини прекарва 25 дни в мазе. След това отказва да подаде жалба. Не са лоши хора. Просто отчаяни“, казва той класически случай на Стокхолмски синдром.

Мафия срещу талант

1999 г., София. Димитър Бербатов е качен на черен Мерцедес и отвлечен от хора на криминалния бос Георги Илиев собственик на Левски Кюстендил. Причината? Провалени преговори за трансфер. След намесата на баща му Бербатов е освободен. Илиев не оцелява дълго през 2005 г. е застрелян. 

От Санкт Петербург до Каракас и София всички тези истории доказват едно: когато си звезда, се превръщаш и в мишена.

