„Всяка минута си мислех, че ще ме убият.“ Тези думи на Алфредо Ди Стефано отекват ужасяващо след последния инцидент в Санкт Петербург. На 27 октомври футболистът на Зенит и руския национален отбор Андрей Мостовой едва не стана жертва на брутално отвличане.

Посред бял ден, пред десетки свидетели, група мъже се опитали насила да го вкарат в кола. Планът им бил прост: да поискат откуп. Но Мостовой и неговият приятел, хокеистът Александър Гракун, успели да избягат, след като се сбили с нападателите. Историята завършва без кръв, но шокът за футболната общност остава. Lenta.ru припомня няколко знакови случая, сред които и този с Димитър Бербатов.

Мечтата, която се превърна в капан

Само дни преди това 18-годишният сенегалски вратар Шейк Туре бе намерен мъртъв в Гана. Подлъган от фалшива оферта за трансфер, младежът попаднал в ръцете на престъпна група. Семейството не успяло да плати искания откуп. Разследването продължава, но финалът е трагичен.

Терористите, които искаха слава

През 1963 г. легендата на Реал Мадрид Алфредо ди Стефано е отвлечен във Венецуела от бойци на FALN. „Всяка минута си мислех, че ще ме убият“, спомня си той. Похитителите не поискали откуп, а медийно внимание – и го получили. Три дни по-късно Ди Стефано бил освободен, но никога не забравил страха в онези нощи.

Футболистът, който избяга сам

2016 г., Мексико. Националът Алън Пулидо е отвлечен на връщане от парти. Откупът – 6 милиона песос. 24 часа по-късно той пребива охранителя си и се обажда в полицията. След половин час спецчастите щурмуват къщата и го освобождават. „Няма да се върна там никога“, казва той – и напуска родния си град завинаги.

Банковата следа до Цюрих

1981 г., нападателят на Барселона Кини е отвлечен по пътя към летището. Исканият откуп е 100 милиона песети. Престъпниците настояват сумата да се преведе в швейцарска банка, но полицията проследява сметката и арестува бандата. Кини прекарва 25 дни в мазе. След това отказва да подаде жалба. „Не са лоши хора. Просто отчаяни“, казва той – класически случай на Стокхолмски синдром.

Мафия срещу талант

1999 г., София. Димитър Бербатов е качен на черен Мерцедес и отвлечен от хора на криминалния бос Георги Илиев – собственик на Левски Кюстендил. Причината? Провалени преговори за трансфер. След намесата на баща му Бербатов е освободен. Илиев не оцелява дълго – през 2005 г. е застрелян.

От Санкт Петербург до Каракас и София – всички тези истории доказват едно: когато си звезда, се превръщаш и в мишена.

