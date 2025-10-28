bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Залози и корупция: Скандалът, който може да унищожи турския футбол

Разследват и футболисти, и клубове

Футболният свят в Турция е във вихъра на един от най-мащабните скандали в последните години. Според телевизия Haberturk, която цитира източници от съдебните среди, съдебната система е започнала разследване срещу 3700 футболисти, а дисциплинарни производства текат едновременно с разследване от прокуратурата на Истанбул.

Това разкритие хвърля тежка сянка върху турския футбол, който и без това от години се бори с обвинения за корупция и липса на прозрачност. От Турската футболна федерация (ТФФ) потвърдиха, че 152 длъжностни лица са разследвани за участие в залагания на мачове.

Сред тях са седем съдии на най-високо ниво и 15 асистент-рефери, въпреки че на съдиите е категорично забранено да участват в каквито и да е залози.

Не закъсняха и реакциите на водещите клубове. Галатасарай заяви, че събитията подчертават сериозния проблем с доверието и справедливостта, с който турският футбол се сблъсква от години. Президентът на Фенербахче - Садетин Саран, след победата на отбора си с 4:0 над Газиантеп, изрази надежда, че въпросът ще бъде разрешен справедливо, за да може да започне „нова глава“ във футбола. Бешикташ призова за пълна прозрачност и обеща, че клубът ще следи внимателно разследването, наричайки го „ключов етап за чистия футбол“.

Междувременно феновете са разделени – някои настояват за безкомпромисни мерки срещу всички, които са замесени, докато други подчертават, че обвиненията все още не са доказани и не трябва да се правят прибързани изводи. Социалните мрежи буквално преливат от коментари, а медиите продължават да следят случая с повишено внимание. Специалисти по спортно право предупреждават, че последствията могат да бъдат дълбоки и дълготрайни.

Освен дисциплинарни наказания и евентуални лишавания от лиценз, турският футбол може да загуби доверие на международната сцена и сред спонсорите.

 

