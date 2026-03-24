Застреляха млад вратар на улицата

Беше приятел с всички, искаше да помага и беше добро дете, неутешим е баща му

Голяма трагедия разтърси шведския футбол, след като младият вратар Уго Мосхаген беше застрелян.

Момчето е било простреляно в Йоребру в събота, след което е било откарано в болница, но лекарите не са могли да го спасят.

Вестник „Сън“ съобщава, че момчето не е имало връзки с криминални кръгове и инцидентът е шокирал семейството му. Полицията разследва случая и все още не е разкрила подробности за нападателите.

Бащата на Уго - Йоаким Гунарсон, даде емоционално интервю за шведската медия Expressen след смъртта на вратаря.

„Мечтата му беше да стане професионален футболист. Той беше отдаден на спорта и тази година би трябвало да е най-добрата му. Беше приятел с всички, искаше да помага и беше добро дете“, казва баща му.

