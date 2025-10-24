Отбор от рибарско градче с 1485 жители стана шампион на Швеция (ВИДЕО)

Имало едно време... Така трябва да започне тази история, тъй като звучи като приказка, но не е! Става дума за истински отбор, от истинско футболно първенство - това на Швеция.

Шампион за 2025 г. (там сезонът съвпада с календарната година) е... Мялби.

Ако не сте чували за него, няма проблем. Едва ли много хора са запознати с успехите на тези смелчаци, чийто успех изглежда като подвиг! Все пак Мялби е футболен клуб от градчето Хелевик, сместено на южния бряг на страната и с население точно 1485 жители (по официални данни от 2023 г.).

Малки, но сплотени

Градчето от векове се вълнува от... риба. Това е основният поминък в региона, като в Хелевик могат да се похвалят, че имат няколко сгради за опушване и дори музей на риболова.

През 1939 г. местни ентусиасти решават да основат футболен клуб. Така се появява Мялби, който до 1980 г. се лута в различните аматьорски дивизии, без особени успехи.

В края на ХХ век "жълто-черните" са ту в елита, ту изпадат, като това се случва и през новия век. Мялби влиза за последно в първа дивизия през 2020 г. и в следващите години се движи по следния начин в класирането: пети (2020), девети (2021), девети (2022), десети (2023), пети (2024)... Шампиони.

Изненадващата титла за Мялби идва три кръга преди края на шампионата. Със своите 66 точки "жълто-черните" са недостижими пред втория Хамърби (55 точки).

15% бюджет

Със сигурност успехът на Мялби не се дължи на пари! Все пак тимът e оценяван на скромните 16,85 млн. евро - едва на девето място е в Швеция по този показател по данни на сайта Transfermarkt. У нас Мялби би бил на четвърто място по пари след Лудогорец (48,85 млн. евро), Левски (29,11 млн. евро) и ЦСКА (17,55 млн. евро).

От клуба пък правят друго интересно сравнение - бюджетът им е само 15% от този на хегемона и 24-кратен шампион на страната Малмьо.

"Не може да сравнявате тяхната история с тази на Лестър (шампион на Англия от сезон 2015/2016), защото те имаха богати собственици. Трудно ми е да намеря еквивалент за такъв успех от такова малко градче", казва шведският журналист Олаф Лундх през Си Ен Ен.

Тогава на какво се дължи успехът?

Хората

Зад този сезон, изваден от приказките, стоят усилията на няколко човека.

Първо - президентът Магнус Емеус. Той е главен изпълнителен директор на местна компания, която изработва пластмасови елементи и калъпи. Той е човекът, който "дава парите".

"В този клуб са наистина умни и работят много. Имат добри скаути. Намериха някои отлични футболисти, на които дадоха втори шанс да блеснат", хвали ги друг местен журналист Ерик Хаджич.

"В този отбор се усеща духът! Даже част от футболистите делят един и същи апартамент.", добавя той.

Няма как да не споменем и ролята на треньора Андрес Торстенсон. Той е... директорът на местното училище. Така хваленият скаут пък е местният пощальон.

"Сърцето и душата на клуба е спортният директор Хасе Ларсон. Той първо е бил футболист, след това треньор на Мялби, а сега е директор. Готов е да даде сърцето и душата си за отбора!", хвали го Хаджич.

Общността

Няма как триумфът на клуба да не бъде шумно отпразнуван! А това ще се случи в неделя, 26 октомври, когато е първият домакински мач на Мялби след подсигурената титла.

Местните вече се вълнуват за срещата с Норшьопинг, когато отново ще зърнат любимците си.

Те успяха да им организират страхотно посрещане преди дни, след като автобусът на шампионите бе ескортиран от... трактори.

Местните занаятчии пък са се заели да изработват неща, свързани с триумфа. Доста добре се разпродават бонбоните на малка сладкарничка в града. Те идват в жълто и черно!

И няма как да е по друг начин, след като Мялби направи почти невъзможното, а "плодовете" тепърва ще се берат.

През следващия сезон тимът се включва в битката за място в Шампионската лига, като ще започне от втория кръг на квалификациите. А мечтата в Хелевик да пристигнат грандове като Реал Мадрид, Барселона, ПСЖ, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен... е жива!

Защо не?! В такава приказка всичко е възможно!

