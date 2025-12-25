Фалирал е два пъти... и въпреки всичко продължава да играе

Знаете ли, че Дядо Коледа има собствен футболен клуб?

В снежния финландски град Рованиеми – официалния дом на Дядо Коледа – футболът не е просто игра. Там той е приказка. Футболният клуб FC Santa Claus не е туристически трик или маркетингова шега, а истински отбор с бурна съдба, световно признание и мото, което звучи като коледно обещание: „Никога не спирай да вярваш.“

Историята започва през 1992 г., когато два местни отбора се обединяват, вдъхновени от легендата, че „елфите на Дядо Коледа“ ритат футбол в снега между опаковането на подаръци. Основателите дори поискали разрешение да използват името му – и според разказите, самият Дядо Коледа се съгласил. Повече от това – станал почетен треньор, който по традиция присъства на първия мач от сезона.

FC Santa Claus

Вместо финландското „Joulupukki“, клубът избира името FC Santa Claus, за да говори на целия свят. Червено-белите екипи напомнят за коледния костюм, а играчите са обикновени хора – студенти, работници, дори служители в пощата, която получава писмата до Дядо Коледа.

Днес отборът се състезава в шестата дивизия, но миналото му е изпълнено със светли мигове. Четиринадесет сезона в трета дивизия, мечта за по-високо ниво и момент, в който всичко изглеждаше възможно – през 2010 г., когато само една крачка го делеше от втора дивизия. После дойде реалността.

Дългове.

Фалит през 2012 г.

Възраждане.

Нов срив.

Катастрофалният сезон 2016 – едва осем точки и цели 102 допуснати гола. Загуба с 0:16, с отбор, пътувал с 11 души, двама от които – вратари, играещи в атака. Истинска футболна драма.

И все пак – името „Дядо Коледа“ отваря врати, които остават затворени за мнозина.

През 1997 г. Кристъл Палас гостува в Рованиеми пред 5000 зрители. По-късно идват международни турнири и демонстративни мачове срещу легенди като Алесандро дел Пиеро и Майкъл Оуен.

Светът намига на клуба, но парите пак не стигат. През 2019 г. – ново затваряне.

Този път краят изглежда окончателен.

Но приказките просто не свършват така.

През 2021 г. младежката академия вдъхва нов живот на старшия отбор. Под ръководството на немския треньор Ралф Вундерлих, FC Santa Claus се завръща – със същото име, същата идея и същата вяра.

Днес резултатите не са най-важното. Понякога най-истинските победи не се измерват в голове. А в това, че никога не спираш да вярваш...

