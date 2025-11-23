bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Звезда на Юнайтед се развежда. Не издържа на окултните практики на любимата

Нов удар за Матайс де Лихт

Звезда на Юнайтед се развежда. Не издържа на окултните практики на любимата

Само година просъществува брака на футболиста на Манчестър Юнайтед Матайс де Лихт и любимата му Анеке, а причината е... окултни практики. 

Не, нидерландецът не запълва времето между тренировки с гадателска дейност! Прави го красивата Ани, която очевидно се е отдала доста такива дейности.

Блондинката вероятно прекалява с това нейно увлечение в последно време, тъй като двамата с Де Лихт са двойка от дълги години. 

Сватбата

Футболистът се ожени за красавицата през лятото на 2024 г. Тогава той бе част от Байерн Мюнхен и се подготвяше за европейското първенство в Германия. 

Де Лихт и Ани се врекоха във вечна вярност след няколко години заедно на скромна церемония в родното село на младоженката Брук ин Ватерланд и само дни преди той да потегли за мачовете. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от AnneKee de Ligt (@annekeedeligt)

След това кариерата му тръгна надолу. В Байерн го обявиха за ненужен, той отиде в Манчестър Юнайтед, но там като че ли не може да разгърне потенциала си вече два сезона. 

Карти Таро

Явно и в личния живот нещата не вървят, тъй като любовната приказка на Де Лихт приключи

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Annie’s Alchemia (@anniesalchemia)

Красивата Ани се е отдала на гадаене с карти Таро, астрология, лекуване с кристали. 

Тя дори има своя страница в социалните мрежи, в която представя церемонии за подхранване на сърцето и ума с какао и лечение с етерични масла. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от AnneKee de Ligt (@annekeedeligt)

