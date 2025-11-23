Звезда на Юнайтед се развежда. Не издържа на окултните практики на любимата

Само година просъществува брака на футболиста на Манчестър Юнайтед Матайс де Лихт и любимата му Анеке, а причината е... окултни практики.

Не, нидерландецът не запълва времето между тренировки с гадателска дейност! Прави го красивата Ани, която очевидно се е отдала доста такива дейности.

Блондинката вероятно прекалява с това нейно увлечение в последно време, тъй като двамата с Де Лихт са двойка от дълги години.

Сватбата

Футболистът се ожени за красавицата през лятото на 2024 г. Тогава той бе част от Байерн Мюнхен и се подготвяше за европейското първенство в Германия.

Де Лихт и Ани се врекоха във вечна вярност след няколко години заедно на скромна церемония в родното село на младоженката Брук ин Ватерланд и само дни преди той да потегли за мачовете.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от AnneKee de Ligt (@annekeedeligt)

След това кариерата му тръгна надолу. В Байерн го обявиха за ненужен, той отиде в Манчестър Юнайтед, но там като че ли не може да разгърне потенциала си вече два сезона.

Карти Таро

Явно и в личния живот нещата не вървят, тъй като любовната приказка на Де Лихт приключи.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Annie’s Alchemia (@anniesalchemia)

Красивата Ани се е отдала на гадаене с карти Таро, астрология, лекуване с кристали.

Тя дори има своя страница в социалните мрежи, в която представя церемонии за подхранване на сърцето и ума с какао и лечение с етерични масла.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от AnneKee de Ligt (@annekeedeligt)

