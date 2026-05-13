Трагедия разтърси НБА: Играч на Мемфис е открит мъртъв

Тъжни новини в НБА: Брандън Кларк почина внезапно едва на 30 години. Новината бе потвърдена официално от отбора му Мемфис Гризлис, а според NBC се предполага, че причината е свръхдоза, след като полицията е открила принадлежности за употреба на наркотици в дома му в Сан Франциско.

„Съкрушени сме от трагичната загуба на Брандън Кларк. Той беше изключителен съотборник и още по-добър човек, чието влияние върху организацията и общността на Мемфис няма да бъде забравено“, написаха от клуба.

Кларк приключи седмия си сезон в НБА преди броени седмици след отпадането на Гризлис от плейофите.

Избран под №21 в драфта през 2019 г., той направи силен дебютен сезон със средно 12 точки и 6 борби на мач. През 2022 г. подписа четиригодишен договор за 50 милиона долара с единствения отбор, за който е играл - Мемфис.

Заедно с Джа Морант Кларк беше сред най-дълго задържалите се играчи в отбора. Последните години от кариерата му обаче бяха белязани от контузии, които го извадиха от игра през цялата 2026 г.

В началото на април баскетболистът беше арестуван за притежание и предполагаемо разпространение на незаконни вещества.

Въпреки това в Мемфис той оставаше уважавана фигура, а миналата година създаде фондация в подкрепа на семейства, преживели трагедии.

Снимки: БГНЕС, Getty Images