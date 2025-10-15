"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)

Точно 45 години изминаха от един от най-радостните мигове за българския баскетбол - спечелването на сребърен медал от женския национален отбор на олимпийските игри в Москва през 1980-а.

Четири десетилетия и половина по-късно споменът за московския подиум не е избледнял, а героините от 1980-а бяха почетени със специално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Събитието бе със символичното име "Минало незабравимо" – защото някои победи наистина не избледняват.

Президентът на баскетболната федерация Георги Глушков връчи на героините специални екипи с техните имена и надпис "45 години величие". Всяка една дама получи червена роза от Филип Виденов (изпълнителен директор на БФБаскетбол).

Снимка: Lap.bg

Честването в Музея на спорта уважиха избраната за председател на БОК Весела Лечева, редица баскетболисти, както и бронзовите медалистки във волейбола от същите игри Цветана Божурина и Верка Стоянова.

Подвигът в Москва

На олимпиадата в Москва България достига финал срещу домакините от СССР – подвиг, който остава ненадминат. Нашите момичета падат с достойнство – 73:104, и завоюват сребърните медали, които и днес блестят в сърцата на спортните фенове.

Преди това българският тим постига четири впечатляващи победи: над Италия 102:65, Куба 84:64, Унгария 90:75 и Югославия 81:79.

Под ръководството на треньора Иван Гълъбов (1930–1985) България се утвърждава като сила, която светът не можеше да пренебрегне.

В състава блестят имената на Надка Голчева, Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ваня Дерменджиева, Красимира Богданова, Ангелина Михайлова, Диана Дилова, Евладия Славчева, Силвия Германова, Костадинка Радкова и Пенка Стоянова (1950–2019) – капитан, лидер и истинска икона на българския спорт.

Снимка: Lap.bg

На юбилея в Музея на спорта бяха почетени и волейболните отбори на България от Москва’80 - мъжете със сребро и жените с бронз.

Всички тези герои са част от рубриката на btvsport.bg "45 години шампиони". А баскетболистките споделят, че именно тази поредица на bTV Спорт е дала идеята за организирането на юбилея.

"Това са хубави спомени, които никой не може да ти отнеме. Да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България. Благодарим на bTV, че поде тази инициатива за "45 години шампиони", да припомним, че баскетбол е имало и ще има и за в бъдеще", каза Петкана Макавеева пред журналистите.

