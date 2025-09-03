8 точки и 4 борби: Борислав Младенов дебютира за Апоел (ВИДЕО)

Dпоел Тел Авив разби Балкан със 107:71 в контрола, играна в "Арена 8888". Неофициален дебют с екипа на израелците направи и българският национал Борислав Младенов. Мачът бе първи за отбора на Димитрис Итудис на българска земя. Тимът от столицата на Израел ще домакинства в София мачовете си от най-силния турнир на континента - Евролигата.

Синът на легендата на България - Георги Младенов, Борислав се включи от пейката и завърши с 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 20 минути игрово време.

8 точки и 4 борби от пейката

При стрелбата си той бе 3/5 от средна дистанция и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Снимка: Lap.bg

За Балкан предстои приятелския турнир в Ботевград на 8 и 9 септември. Припомняме, че участие ще вземат още Апоел, Фалко Сомбатхей и Виена, а ботевградският тим ще срещне унгарците на полуфиналите. Преди това Младенов и компания ще премерят сили с още един български отбор - Рилски спортист, като това ще се случи на 5 септември отново в столицата.

Илиян Пищиков се отличи за Балкан с 18 точки. Джак Пейдженкоф финишира с 11, 6 борби и 8 асистенции. Демонд Робинсън се отчете с 10 точки и 6 овладени под двата ринга топки.

Дан Отуру даде тон на Апоел с 16 точки и 5 борби. Джонатан Мотли остави на сметката си 15 и 5 овладени топки, Тайлър Енис отбеляза 10 точки.

Залата е готова за Евролигата

Преди мача стана ясно, че София официално е готова да приеме мачовете от най-силния турнир на континента! Очаква се официалната сертификация да бъде издадена на 4 септември.

Най-голямата спортна зала в България беше посетена от спортния министър Иван Пешев. Той се запозна с условията, при които Апоел Тел Авив ще домакинства в мачовете си от Евролигата.

Снимка: Lap.bg

За да отговори на изискванията на Евролигата, "Арена 8888 София" премина през серия подобрения в условията за отборите, съдиите, медиите и публиката, както и в мерките за сигурност и достъпност.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK