Баскетбол

Време е за екшън! София е готова да приеме Евролигата! (ВИДЕО)

Спортният министър Иван Пешев инспектира залата, в която ще домакинства Апоел Тел Авив

Време е за екшън! София е готова да приеме Евролигата! (ВИДЕО)

София официално е готова да приеме елита на континента! Ден преди инспекцията от комисия на Евролигата, най-голямата спортна зала в България беше посетена от спортния министър Иван Пешев. Той се запозна с условията, при които Апоел Тел Авив ще домакинства в мачовете си от най-престижния европейски турнир.

За да отговори на изискванията на Евролигата, "Арена 8888 София" премина през серия подобрения в условията за отборите, съдиите, медиите и публиката, както и в мерките за сигурност и достъпност.

Всичко е готово! 

По време на инспекцията министър Пешев, зам.-министър Димитър Георгиев, изпълнителният директор на Национална спортна база Пламен Манолов, изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов, старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис и генералният мениджър на клуба Георгиос Хинас се запознаха с извършените дейности.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

Очаква се официалната сертификация да бъде издадена на 4 септември.

Представителите на израелския клуб изразиха удовлетворение от условията и сътрудничеството с българските институции и изказаха благодарност към министър Пешев за оказаното съдействие.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

От своя страна министърът пожела успех на отбора в надпреварата и изрази надежда, че новото попълнение в клуба българският национал Борислав Младенов, ще подпомогне отбора със своята енергия и амбиция и ще зарадва българската публика с изявите си.

Звездите идват в София!

Домакинството на израелския отбор в София в най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол за мъже ще предостави възможност на местните фенове да видят на родна земя най-добрия български баскетболист Александър Везенков с клубния му тим Олимпиакос Гърция.

И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)

Първият мач на Апоел от предстоящия сезон в Евролигата в София ще бъде на 30 септември срещу испанския гранд Барселона. До края на редовния сезон на турнира през април 2026 г. на българска земя ще пристигнат още отбори като Реал Мадрид, Панатинайкос, Монако, Фенербахче, Байерн Мюнхен, Партизан, Цървена звезда.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

