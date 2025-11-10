bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)

Гледайте на живо момичетата на Таня Гатева на VOYO.BG

Близо 9000 км по въздух, смяна на 4 полета и 3 мача за едва 7 дни! Звучи стряскащо и за мнозина спортисти със сигурност е.

Но за момичетата от женския ни национален отбор по баскетбол и техния щаб това е чудесна възможност да заявят себе си.

Още на първата си тренировка в началото на европейските квалификации за първенството през 2027 г. тимът получи подкрепа от светилото Пини Гершон. Легендарният израелски специалист, постигнал толкова много успехи в мъжкия баскетбол, се появи в Арена 8888“, за да вдъхне допълнителна увереност на лъвиците“.

Натурализираната Кайла Хилсман продължава в Китай

И в тази кампания отборът ни ще разчита на натурализираната американка Кайла Хилсман, която след мачовете за България отново се отправя към Китай. Там тя ще продължи кариерата си в местното първенство след раздялата с Цървена звезда преди дни.

България е в предварителна група с Азербайджан, Украйна и Черна гора.

Баку-Талин-Ботевград

Първият сблъсък е в сряда в Баку, за където баскетболистките ни пътуват тази нощ.

В събота срещу Украйна ще играем на неутрален терен в далечен Талин, а единственото ни домакинство е на 19 ноември в Арена Ботевград“ срещу Черна гора.

Гледайте и трите мача на женския национален отбор на живо на онлайн платформата - VOYO.BG.

Лъвиците на арената: България срещу Азербайджан – ексклузивно по VOYO!

 
китай жени национален отбор ботевград пини гершон баку квалификации талин Кайла Хилсман Евро 2027

