9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)

Близо 9000 км по въздух, смяна на 4 полета и 3 мача за едва 7 дни! Звучи стряскащо – и за мнозина спортисти със сигурност е.

Но за момичетата от женския ни национален отбор по баскетбол и техния щаб това е чудесна възможност да заявят себе си.

Още на първата си тренировка в началото на европейските квалификации за първенството през 2027 г. тимът получи подкрепа от светилото Пини Гершон. Легендарният израелски специалист, постигнал толкова много успехи в мъжкия баскетбол, се появи в „Арена 8888“, за да вдъхне допълнителна увереност на „лъвиците“.

Натурализираната Кайла Хилсман продължава в Китай

И в тази кампания отборът ни ще разчита на натурализираната американка Кайла Хилсман, която след мачовете за България отново се отправя към Китай. Там тя ще продължи кариерата си в местното първенство след раздялата с Цървена звезда преди дни.

България е в предварителна група с Азербайджан, Украйна и Черна гора.

Баку-Талин-Ботевград

Първият сблъсък е в сряда в Баку, за където баскетболистките ни пътуват тази нощ.

В събота срещу Украйна ще играем на неутрален терен в далечен Талин, а единственото ни домакинство е на 19 ноември в „Арена Ботевград“ срещу Черна гора.

