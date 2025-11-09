Лъвиците на арената: България срещу Азербайджан – ексклузивно по VOYO!

Българският женски баскетболен национален отбор е на прага на ново голямо предизвикателство – квалификациите за европейското първенство през 2027 г. Момичетата на Таня Гатева ще изиграят три ключови срещи, а първата е гостуване на Азербайджан в сряда - 12 ноември.

На живо по VOYO.BG

Началният сигнал е в 13:00 ч. и ще можете да гледате мача на живо по VOYO.BG – изключителен шанс за всички фенове да подкрепят отбора от първия ред, без значение къде се намират.

Отборът вече направи първа тренировка в "Арена 8888“, а атмосферата е заредена с адреналин и борбен дух. Пътуването пред националките ще е динамично: след Азербайджан следва гостуване на Украйна в Талин, а на 18 ноември „лъвиците“ ще посрещнат Черна гора на родна земя.

Селекцията включва както опитни, така и млади надежди, а звездата Кайла Хилсман – родена в Северна Каролина, висока 196 см и дъщеря на бившия НБА играч Беноа Бенджамин – е готова отново да се включи в битката. През годините Кайла има опит в NCAA, WNBA и настояща клубна кариера в Цървена звезда.

Това е моментът да сте част от голямата емоция! Гледайте мачовете на женския национален отбор на живо по VOYO.BG.

