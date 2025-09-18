Апоел прати Борислав Младенов във Виена

Българският баскетболист Борислав Младенов ще бъде преотстъпен на Виена Баскет. Това разкри настоящият му клуб - Апоел Тел Авив.

Младенов бе привлечен от шампионите от миналогодишното издание на Еврокъп преди месец, като взе участие в две контроли на родна земя.

"Боби е наш играч. Тепърва ще го оценяваме все повече. И все пак, най-вероятно е да бъде преотстъпен на друг отбор за първия сезон, за да натрупа минути и да подобри уменията си. Ще стане ясно съвсем скоро. След двете предстоящи контроли със сигурност", загатна тогава Димитрус Итудис.

Къде?

Вече е официално, че Младенов няма да играе този сезон за Апоел Тел Авив. Той отива във Виена Баскет, като тимът му ще участва в друга силна европейска надпревара - Адриатическата лига.

25-годишният баскетболист през миналата година игра за Миньор Перник и Левски, като записа 20,8 точки, 7,2 борби, 3,4 асистенции, 1,6 откраднати топки и 1,4 чадъра средно на мач.

Виена Баскет е двукратен шампион на Австрия - 2013 и 2022 г.

В Евролигата

В най-силния клубен турнир в европейския баскетбол остават двама българи - голямата ни звезда Александър Везенков (Олимпиакос) и натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда).

Добрата новина е, че баскетбол от най-високо ниво ще се играе у нас!

Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове в София. Програмата им започва с домакинство на Барселона на 30 септември.

В същото време Виена Баскет ще започне своя европът в началото на октомври срещу словенския Илирия.

