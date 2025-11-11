bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Апоел впечатли с над 100 точки и кош от центъра в София (ВИДЕО)

Тимът от Тел Авив разби Баскония, отново оглави Евролигата

Баскетболно зрелище в София! Апоел Тел Авив излезе начело в Евролигата след разгром над Баскония със 114:89. Виртуозно изпълнение - кош от центъра, остана под светлината на прожекторите при успеха на израелския тим. 

Така "червените" постигнаха втора поредна и общо осма победа. Баскония пък прекъсна серията си от три успеха и допусна седма загуба за сезона.

Началото на срещата на българска земя бе равностойно, а след 10 минути игра символичните домакини имаха аванс от 26:24. До почивката баскетболистите на Апоел Тел Авив овладяха по-категорично водачеството и в края на първото полувреме записаха най-голямата си до момента преднина от 10 точки при 58:48.

Снимка: Lap.bg

Зрелище в столицата

Израелският тим остана водещ и след паузата, а активната защита затрудняваше гостите. Авансът на Апоел достигна 16 точки при 84:68 малко преди края на трета четвърт и след 30 минути игра резултатът бе 86:74.

До края играчите на Димитрис Итудис доминираха, като най-голямата разлика достигна 27 точки.

Най-резултатен за успеха на Апоел беше Илайджа Брайънт с 24 точки, 9 борби и 4 асистенции. По 15 точки отбелязаха Крис Джоунс и Антонио Блекни.

За Баскония Тимоте Луваву-Кабаро вкара 19 точки, а с 13 точки завърши Мамади Диаките.

След два дни за Апоел предстои гостуване на шампиона Фенербахче в Турция в следващия кръг на турнира. Баскония ще играе срещу другия израелски участник в Евролигата - Макаби Тел Авив, в сръбската столица Белград.

Снимка: Lap.bg

