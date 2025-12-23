bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Пламъци изпепелиха дома на наш олимпийски вицешампион

Трагедия в село Факия

Пламъци изпепелиха дома на наш олимпийски вицешампион

Пожар в странджанското село Факия остави без дом кмета Вълко Бинбелов племеник на олимпийския вицешампион Крали Бимбалов.

В селото от години се организират традиционни народни борби, а именно кметът е сърцето и двигателят на това събитие. Тази година надпреварата беше и поклон пред паметта на неговия баща Стоян Бинбелов бронзов медалист от европейско първенство, който почина това лято на 85-годишна възраст.

Спукано стъкло

Пожарът в семейната къща тръгва от спукано стъкло на печката.

През 30-те години на миналия век сградата е била една от най-хубавите в селото. По-късно, в годините на соца, първият етаж е служил за аптека, а в други времена дори за карцер, пазейки спомени за цели поколения.

Семен Новиков: Федерацията иска да открадне работата на личните треньори (ВИДЕО)

Днес кметът не мисли да се връща в София отседнал е при приятели и въпреки личната трагедия подготвя Факия за коледните празненства.

"На мен ми изгоря къщата, но аз съм жив. Това е по-важното"

 

Приемам го като нещо нормално щом живееш, има и приятелства, и хубави моменти“, разсъждава философски Вълко Бинбелов, цитиран от bul-wrestling.org. Преди три месеца мой много близък приятел пчела го ухапа и почина за 10 минути пред очите ми. На мен ми изгоря къщата, но аз съм жив. Това е по-важното.“

Общинският съвет в Средец е гласувал финансова помощ от 2000 лева. В момента тече и кампания за набиране на средства за възстановяването на изгорелия дом.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Гриша Ганчев с тежка истина за България: Боян Радев се отърва от тази кочина!

 
Тагове:

пожар кмет борба сметка странджа стъкло печка Стоян Бинбелов Вълко Бинбелов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Европейската ни шампионка на ръба: България или чужд флаг?

Европейската ни шампионка на ръба: България или чужд флаг?
Иван Иванов пред bTV: В България ми е най-спокойно (ВИДЕО)

Иван Иванов пред bTV: В България ми е най-спокойно (ВИДЕО)
Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая

Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая
Предколеден ужас в семейството на Лионел Меси

Предколеден ужас в семейството на Лионел Меси
Вижте новата съблекалня на ЦСКА на новия

Вижте новата съблекалня на ЦСКА на новия "Българска армия" (ВИДЕО)

Последни новини

Европейската ни шампионка на ръба: България или чужд флаг?

Европейската ни шампионка на ръба: България или чужд флаг?
111 медала, 61 златни – как гимнастичките ни превзеха Европа и света!

111 медала, 61 златни – как гимнастичките ни превзеха Европа и света!
Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая

Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая
Бивш национал загина след падане от 70-метрова въжена линия

Бивш национал загина след падане от 70-метрова въжена линия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV