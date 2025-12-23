Пожар в странджанското село Факия остави без дом кмета Вълко Бинбелов – племеник на олимпийския вицешампион Крали Бимбалов.

В селото от години се организират традиционни народни борби, а именно кметът е сърцето и двигателят на това събитие. Тази година надпреварата беше и поклон пред паметта на неговия баща Стоян Бинбелов – бронзов медалист от европейско първенство, който почина това лято на 85-годишна възраст.

Спукано стъкло

Пожарът в семейната къща тръгва от спукано стъкло на печката.

През 30-те години на миналия век сградата е била една от най-хубавите в селото. По-късно, в годините на соца, първият етаж е служил за аптека, а в други времена – дори за карцер, пазейки спомени за цели поколения.

Днес кметът не мисли да се връща в София – отседнал е при приятели и въпреки личната трагедия подготвя Факия за коледните празненства.

"На мен ми изгоря къщата, но аз съм жив. Това е по-важното"

„Приемам го като нещо нормално – щом живееш, има и приятелства, и хубави моменти“, разсъждава философски Вълко Бинбелов, цитиран от bul-wrestling.org. „Преди три месеца мой много близък приятел – пчела го ухапа и почина за 10 минути пред очите ми. На мен ми изгоря къщата, но аз съм жив. Това е по-важното.“

Общинският съвет в Средец е гласувал финансова помощ от 2000 лева. В момента тече и кампания за набиране на средства за възстановяването на изгорелия дом.

