Асен Великов се сбогува с любимата игра (ВИДЕО)

На 40 години един от най-емблематичните баскетболисти у нас - Асен Великов, сложи край на кариерата си. Гардът се сбогува емоционално с любимата игра по време на мача между Левски и Академик Бултекс.

Великов е 5-кратен шампион на България и носител на Купата на страната цели 7 пъти. Дългогодишен капитан на Левски, с над 20 сезона в професионалния баскетбол.

В продължение на 15 години е част и от националния отбор, като участва два пъти на европейско първенство.

Емоционален край

600 мача. Безброй емоции. 4235 точки. 1998 асистенции. 1634 борби. Числата говорят, но паркетът помни повече.

"Чувствам се страхотно. Всичко това е голяма изненада за мен. Аз споделих, че мисля това да ми е последният мач на клубния ми Академик Бултекс 99. Те са направили тази организация. Аз до последно не знаех. Искам да благодаря на всички близки, приятели и фенове, които бяха днес в залата", започна Великов след двубоя, завършил с драматично 88:87 за "сините".

"През целия ден се чувствам невероятно. Имах пожелания с видеа от много бивши мои съотборници, както и настоящи. Целият ден е чудесен. Знам те колко много ме уважават, колко много ме обичат и чувството винаги е било невероятно, не само днес. Днес просто е една идея по-сантиментално. Но тепърва с тях ще прекараме много хубави "сини" дни, мачове, моменти"

"Не мисля да се оттеглям от баскетбола. Имам идеи, имам желание да се случат доста хубави неща за спорта генерално, не само за баскетбола. Ще остана в баскетбола, или поне ще опитам, за да продължа да предавам опита и знанията, които съм натрупал. Аз съм изключителен късметлия, защото съм работил с най-добрите треньори в България. За жалост, някои от тях не са живи"

"Нормално е да има моменти, в които не са се случили нещата както искам. Загуби, които е можело да предотвратя. Но съм повече от щастлив, че правих това, което обичам. За мен е щастие, че успях толкова време да съм на терена. Наистина съм щастливец!", каза още Великов.