Баскетбол Националните отбори по баскетбол имат нови автобуси (СНИМКИ + ВИДЕО) Представянето им съвпадна със заминаването на "лъвиците" за приятелски турнир

След като преди по-малко от две седмици бяха представени новите екипи на националните отбори и ключовото партньорство с GSA, днес от Българската федерация по баскетбол информираха, че са осигурили и нови модерни автобуси, които ще возят държавните състави.

Представянето на новите возила съвпадна със заминаването на националния отбор за жени, който от днес започва подготовка в Самоков за предстоящия приятелски международен турнир в Гърция.

Път на дамите

"Работим в посока да осигурим все по-добри условия на отборите ни, за да могат те да се фокусират единствено и само в добрата подготовка и мисъл за баскетбол“, коментира Николай Рашков, директор на националните отбори на България.

На мъжкия представителен тим на страната предстои изключително важна среща с Норвегия, която ще се проведе на 5 юли в Арена Ботевград.

Снимка: Bulgarian Basketball Federation

