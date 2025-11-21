bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

България прибавя класа и опит с нова американка (ВИДЕО)

Стефани Костович вече има български паспорт



Женският национален отбор на България ще може да разчита на ново попълнение за евроквалификациите през март 2026 г. американката Стефани Костович. 30-годишната баскетболистка вече има български паспорт и ще се включи в подготовката на треньора Таня Гатева за мачовете от Група Е за Евробаскет 2027.

Българките стартират домакинства с Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, преди да гостуват на Черна гора на 17 март. След три поредни победи в последния прозорец националният отбор ще разчита на Костович, за да укрепи състава и да внесе допълнителен опит на терена.

Това е тя

Стефани е родена на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин, САЩ. С ръст от 189 см, тя играе на позиции 4 и 5 и е известна с универсалността си може да действа както близо до коша, така и в по-открито нападение. Баскетболът става част от живота ѝ на 12 години, вдъхновена от по-големите си сестри, а гимназията я среща и с леката атлетика, която допълнително развива физическите ѝ качества.

Наред с спорта, Стефани завършва медицинско училище и има диплома по психология от университета Уисконсин“ в Милуоки, където е част от Идеалния отбор на All-Horizon League и два пъти във Втория тим.

Ще се класираме ли?

Опитът ѝ е впечатляващ Стефани е играла в осем страни, сред които Гърция, Мексико, Румъния, Полша, Германия, Италия и Чехия. Сред последните ѝ клубове са Олимпиакос, Сату Маре, Келтерн и Бърно. През сезон 2024/2025 в Чехия тя записва средно 12,8 точки, 6,8 борби и 1,9 асистенции на мач. В момента е част от румънския Рапид.

Кариерните ѝ успехи включват сребърен медал в гръцкия елит с Олимпиакос (2021), финал за Купата на Румъния и полуфинал в местния шампионат със Сату Маре (2022), шампионска титла в Германия с Келтерн (2023) и финал в чешкото първенство с Бърно.

С пристигането на Костович националният отбор получава допълнителна класа и опит. Комбинирана с Кайла Хилсман, тя ще внесе стабилност, което може да се окаже решаващо в борбата за класиране на Евробаскет 2027.

