България прибавя класа и опит с нова американка (ВИДЕО)

Женският национален отбор на България ще може да разчита на ново попълнение за евроквалификациите през март 2026 г. – американката Стефани Костович. 30-годишната баскетболистка вече има български паспорт и ще се включи в подготовката на треньора Таня Гатева за мачовете от Група Е за Евробаскет 2027.

Българките стартират домакинства с Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, преди да гостуват на Черна гора на 17 март. След три поредни победи в последния прозорец националният отбор ще разчита на Костович, за да укрепи състава и да внесе допълнителен опит на терена.

Това е тя

Стефани е родена на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин, САЩ. С ръст от 189 см, тя играе на позиции 4 и 5 и е известна с универсалността си – може да действа както близо до коша, така и в по-открито нападение. Баскетболът става част от живота ѝ на 12 години, вдъхновена от по-големите си сестри, а гимназията я среща и с леката атлетика, която допълнително развива физическите ѝ качества.

Наред с спорта, Стефани завършва медицинско училище и има диплома по психология от университета „Уисконсин“ в Милуоки, където е част от Идеалния отбор на All-Horizon League и два пъти във Втория тим.

Ще се класираме ли?

Опитът ѝ е впечатляващ – Стефани е играла в осем страни, сред които Гърция, Мексико, Румъния, Полша, Германия, Италия и Чехия. Сред последните ѝ клубове са Олимпиакос, Сату Маре, Келтерн и Бърно. През сезон 2024/2025 в Чехия тя записва средно 12,8 точки, 6,8 борби и 1,9 асистенции на мач. В момента е част от румънския Рапид.

Кариерните ѝ успехи включват сребърен медал в гръцкия елит с Олимпиакос (2021), финал за Купата на Румъния и полуфинал в местния шампионат със Сату Маре (2022), шампионска титла в Германия с Келтерн (2023) и финал в чешкото първенство с Бърно.

С пристигането на Костович националният отбор получава допълнителна класа и опит. Комбинирана с Кайла Хилсман, тя ще внесе стабилност, което може да се окаже решаващо в борбата за класиране на Евробаскет 2027.

