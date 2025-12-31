bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Зографски премина с лекота квалификациите в Германия

Българският ски скачач направи опит от 127,5 м

Българският ски скачач направи опит от 127,5 м

Владимир Зографски премина с лекота квалификациите във второто състезание от веригата "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен (Германия).

Българският ски скачач направи опит от 127,5 м, който му осигури 125,6 точки. Така той се нареди на 21-во място и утре ще се изправи срещу 30-ия Наоки Накамура (Япония).

Превц лети към седми успех

Над всички в квалификацията, която премина при непрестанно променящи се метеорологични условия, стана словенецът Домен Превц. Той прелетя 139,5 м за 150,6 точки. Втори завърши австриецът Ян Хьорл със 146,2 точки след опит от 138 м.

На трето място остана друг австриец - Щефан Ембахер със 143,2 точки. Той направи скок от 145,5 м, с който подобри с половин метър рекорда на шанцата в Гармиш, но заради липсата на телемарк получи по-ниски оценки за стил.

Победителят днес Превц - лидер в генералното класиране за Световната купа по ски скок, спечели 6 от последните 7 състезания, включително и надпреварата в Оберстдорф, с която бе даден старт на "Четирите шанци".

