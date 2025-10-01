Барчовски вече не е селекционер, продължава във федерацията

Росен Барчовски приключи ангажимента си като селекционер на националния отбор по баскетбол. Той остава в родната федерация, като ще продължи да изпълнява ролята на главен треньор.

От БФБаскетбол изразиха своята благодарност към Барчовски за отдадеността, професионализма и дългогодишния принос към развитието на тима.

"Под негово ръководство България постигна значими успехи, както и утвърждаване на редица млади таланти в представителния състав. Неговата работа остави траен отпечатък върху облика и духа на отбора"

"Г-н Барчовски остава част от структурата на БФБ, като ще продължи да изпълнява ролята на главен треньор и ще бъде активно ангажиран в стратегическото развитие на българския баскетбол. Федерацията ще разчита на неговата експертиза, опит и визия в редица ключови проекти, свързани с обучението на треньори, развитието на младежките програми и усъвършенстването на методическата рамка. БФБ му пожелава здраве, вдъхновение и нови професионални успехи в предстоящите предизвикателства.", обявиха от федерацията.

Снимка: fiba.com

Първо участие във финалите на ЕвроБаскет от 11 години

Барчовски пое "лъвовете" през септември 2019 г. 65-годишният специалист класира България за Евробаскет 2022 в Германия, Чехия, Италия и Грузия. Страната ни не бе участвала в шампионат на Стария континент от 11 години.

Тимът обаче завърши на последно място в пресявките за ЕвроБаскет 2025, въпреки паметния успех срещу световния шампион Германия.

След това отборът не премина и предквалификациите за световното първенство през 2027 г. в Катар.

На националите предстои участие в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 в Естония, Гърция, Словения и Испания, като започват с мач срещу Армения на 27 ноември.

