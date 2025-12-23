111 медала, 61 златни – как гимнастичките ни превзеха Европа и света!

2025 – година, която влиза в историята на българската художествена гимнастика. 111 медала - 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови. От Гран при и международни турнири до европейски, световни и Чалъндж купи, Европейско и Световно първенство. Така БФХГ изпраща 2025 г.

Лицето на големия успех е Стилияна Николова – световна и европейска вицешампионка в многобоя от Рио де Жанейро и Талин. В естонската столица тя добави още три златни медала – на обръч, топка и бухалки, а от Бразилия се завърна със сребро в отборното, както и на обръч и лента.

"Това не са просто цифри. Това са часове труд, хиляди повторения, сълзи от умора и сълзи от щастие. Това са тренировки, когато никой не гледа и триумфи, когато целият свят аплодира.

Зад всеки медал стои гимнастичка с мечта, треньор с визия, екип с отдаденост, съдии, специалисти, лекари, балетни педагози, хореографи, ръководители и родители, които вярват, дори когато е трудно.

Снимка: Lap.bg

Благодарим на всички, които превърнаха 2025 година в еталон за смелостта да мечтаете, за дисциплината да вървите докрай, за силата да защитавате България с чест, стил и сърце!", написаха от централата във Facebook.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK