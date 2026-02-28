bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Евакуират български футболист от Израел. Спортът в страната спря!

Заради ударите на страната срещу Иран

Заради ударите на страната срещу Иран

С призив за евакуация, а не с подготовка за предстояща среща се събудиха днес, 28 февруари, спортистите в Израел. 

Причината са удари, които страната, съвместно със САЩ, нанесе на Иран. От Техеран отговориха с ракети, а от мерки за безопасност, спортистите в Израел пристъпиха към евакуация. 

Сред засегнатите е и футболният национал Андриан Краев, който е част от Апоел Тел Авив. 

Планът

Според световните медии, голяма част от чуждестранните спортисти в Израел трябва да се изтеглят през Йордания. Все още не е ясно каква е ситуацията в страната и как ще се развият нещата.

Не само футболният Апоел Тел Авив евакуира спортисти. Това прави и баскетболният, който наскоро се завърна да домакинства в Израел, след като използваше Арена "8888" у нас. 

 
 
 
Такива действия е предприел и баскетболният Макаби. 

В Израел е и президентът на баскетболния Левски Константин Папазов, който също чака евакуация. 

Спортът в страната

Още при първоначалните атаки, спортните федерации в страната отмениха всички събития до второ решение.

"Наше семейство, грижете се за себе си и близките си и спазвайте инструкциите на властите. Изпращаме молитви за успех на нашите сили и за тяхното безопасно завръщане в страната ни", пишат от футболния Апоел.

 
 
 
Иран вече изстреля ракети по американските военни бази в близост. Експлозии са били чути в Израел, Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства и Катар. В ОАЕ един човек е загинал от осколки на иранска ракета. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: САЩ и Израел удариха Иран, Техеран отвърна на атаката
иран константин папазов израел евакуация удари ракети тел авив андриан краев

