Евакуират български футболист от Израел. Спортът в страната спря!

С призив за евакуация, а не с подготовка за предстояща среща се събудиха днес, 28 февруари, спортистите в Израел.

Причината са удари, които страната, съвместно със САЩ, нанесе на Иран. От Техеран отговориха с ракети, а от мерки за безопасност, спортистите в Израел пристъпиха към евакуация.

Сред засегнатите е и футболният национал Андриан Краев, който е част от Апоел Тел Авив.

Планът

Според световните медии, голяма част от чуждестранните спортисти в Израел трябва да се изтеглят през Йордания. Все още не е ясно каква е ситуацията в страната и как ще се развият нещата.

Не само футболният Апоел Тел Авив евакуира спортисти. Това прави и баскетболният, който наскоро се завърна да домакинства в Израел, след като използваше Арена "8888" у нас.

Такива действия е предприел и баскетболният Макаби.

В Израел е и президентът на баскетболния Левски Константин Папазов, който също чака евакуация.

Спортът в страната

Още при първоначалните атаки, спортните федерации в страната отмениха всички събития до второ решение.

"Наше семейство, грижете се за себе си и близките си и спазвайте инструкциите на властите. Изпращаме молитви за успех на нашите сили и за тяхното безопасно завръщане в страната ни", пишат от футболния Апоел.

Иран вече изстреля ракети по американските военни бази в близост. Експлозии са били чути в Израел, Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства и Катар. В ОАЕ един човек е загинал от осколки на иранска ракета.