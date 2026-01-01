Световно по футбол, олимпийски игри: Честита спортна 2026 година!

Новината година вече тече и носи със себе си изключително вълнуващи спортни събития. Календарът е изпъстрен с някои от най-емблематичните надпревари, включително световно първенство по футбол и олимпийски игри.

България отново ще има централна роля на спортната карта, включително с няколко забележителни домакинства. Сред тях са историческия старт на Джиро д'Италия с цели три етапа, Eвроволей 2026, където с основание мечтаем за нещо голямо, и континенталните шампионати по художествена гимнастика (Варна) и бокс (София).

Но да започнем с футбола. Да, мондиалът в САЩ, Канада и Мексико също ще мине без нас, но световното си е световно и вече нямаме търпение. А преди това предстои развръзката на най-интригуващия сезон в българския футбол от много време насам. Титла, купа, суперкупа - да се прогнозира този път наистина е трудно.

А черешката на тортата - някъде през лятото или есента София и България най-накрая трябва да получат стадион на световно ниво. Работата по "Българска армия" напредва със забележително темпо и срокът изглежда напълно реалистичен. Задава се голям ден не само за ЦСКА, но и за целия роден спорт.

С (реална) надежда за медали

От 6 до 22 февруари пък са зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. И ако поне у нас обикновено те остават в сянката на летните, този път определено има какво да очакваме. Малена и Тервел Замфирови, Радо Янков, Алберт Попов, защо не Милена Тодорова и Владимир Зографски - всички те са в позиция на потенциални медалисти.

Отново през февруари е време за тенис страсти - България излиза срещу Белгия за Купа "Дейвис" и исторически шанс за първо родно класиране за финалите на турнира. Отделно през целия сезон ще следим с трепет завръщането на Григор Димитров и същинския старт при мъжете на Иван Иванов и Александър Василев.

Силни мъже, златни момичета

Карлос Насар и останалите ни щангисти ще атакуват медали и рекорди на два големи турнира - европейското в Грузия през април и световното в Китай с все още неуточнени дати през есента. Борците - натурализирани или не, също ще се изявяват на континенталната и световната сцена. Това важи и за златните ни момичета, като криле ще им даде домакинството във Варна на Евро 2026. Боксьорите също ще се изявяват у дома - европейското е в София през септември.

През май пък емблемата на колоезденето Джиро д'Италия потегля у нас с три етапа - Несебър - Бургас (156 км, 8 май), Бургас - Велико Търново (220 км, 9 май) и Пловдив - София (174 км, 10 май).

Спортен календар 2026

Януари

3-17 януари: Рали "Дакар"

18 януари - 1 февруари: Australian Open

Февруари

5-8 февруари: България - Белгия за Купа "Дейвис"

6-22 февруари: Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо

8 февруари: Супербоул

27 февруари: Норвегия - България, европейска квалификация по баскетбол

Март

2 март: Армения - България, европейска квалификация по баскетбол

6-15 март: Параолимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо

8 март: Старт на сезона във Формула 1 с Гран при на Австралия

20-22 март: Световно първенство по лека атлетика в зала

Април

18 април - 4 май: Световен шампионат по снукър в "Крусибъл"

18 април: Старт на плейофите в NBA

19-26 април: Европейско първенство по вдигане на тежести в Грузия

20-26 април: Европейско първенство по борба в Албания

Май

24 май - 7 юни: "Ролан Гарос"

8-31 май: Джиро д'Италия с три етапа в България

20 май: Футбол, Финал на Лига Европа в Истанбул

21 май: Футбол, Финал за Купата на България на стадион "Васил Левски" в София

27 май: Футбол, Финал на Лига на конференциите в Лайпциг

27-31 май: Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна

30 май: Футбол, Финал на Шампионска лига в Будапеща

Юни

4 юни: Старт на финалната серия в NBA

11 юни - 19 юли: Световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада

29 юни - 12 юли: "Уимбълдън"

Юли

4-26 юли: Тур дьо Франс

5 юли: България - Норвегия, европейска квалификация по баскетбол

31 юли-16 август: Европейско първенство по плувни спортове

Август

10-16 август: Европейско първенство по лека атлетика

12-26 август, Световно първенство по художествена гимнастика в Германия

21 август - 6 септември: Европейско първенство по волейбол за жени

22 август - 11 септември: Вуелта Испания

30 август - 13 септември: US Open

Септември

9-26 септември: Европейско първенство по волейбол за мъже

15-26 септември: Европейско първенство по бокс в София

20-27 септември: Световно първенство по колоездене в Монреал

Октомври

31 октомври - 13 ноември: Юношески олимпийски игри в Сенегал

2-8 ноември: WTA финали

9-16 ноември: ATP финали

Декември

6 декември: Формула 1, финал на сезона в Абу Даби

