Баскетбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Баскетболистите без новия американец срещу Норвегия Умоджа Гибсън не е картотекиран, още чака български паспорт

Новото попълнение на националния отбор по баскетбол - американецът Умоджа Гибсън, остава извън сметките за предстоящия мач с Норвегия.

Сблъсъкът от предваклификациите за ЕвроБаскет 2029 ще се играе на 5 юли от 19:30 часа в "Арена Ботевград" и ще бъде излъчен пряко по bTV.

Гардът не беше картотекиран заради забавяне на документите, свързани с издаването на българския му паспорт.

В отсъствието на Гибсън селекционерът Любомир Минчев ще разчита на Константин Тошков и Александър Гавалюгов, който пък имаше проблеми с кръста и не взе участие в двете контроли със Северна Македония.

Добрата новина е включването на суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков. Той започва тренировки със своите съотборници в неделя.

България се нуждае от задължителна победа с 10 или повече точки, за да се класира за основните пресявки за Европейското първенство през 2029 година.