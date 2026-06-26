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Баскетболистите без новия американец срещу Норвегия

Умоджа Гибсън не е картотекиран, още чака български паспорт

Баскетболистите без новия американец срещу Норвегия
 

Новото попълнение на националния отбор по баскетбол - американецът Умоджа Гибсън, остава извън сметките за предстоящия мач с Норвегия.

Сблъсъкът от предваклификациите за ЕвроБаскет 2029 ще се играе на 5 юли от 19:30 часа в "Арена Ботевград" и ще бъде излъчен пряко по bTV.

Гардът не беше картотекиран заради забавяне на документите, свързани с издаването на българския му паспорт.

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В отсъствието на Гибсън селекционерът Любомир Минчев ще разчита на Константин Тошков и Александър Гавалюгов, който пък имаше проблеми с кръста и не взе участие в двете контроли със Северна Македония.

Добрата новина е включването на суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков. Той започва тренировки със своите съотборници в неделя.

България се нуждае от задължителна победа с 10 или повече точки, за да се класира за основните пресявки за Европейското първенство през 2029 година.

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