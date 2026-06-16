Баскетбол Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Голямото завръщане: Везенков отново с трикольора! Отлична новина за баскетболните национали

Александър Везенков отново ще облече екипа на националния отбор съвсем скоро. Шампионът и MVP на Евролигата, както и шампион на Гърция с Олимпиакос, ще се включи в лагера на България в Ботевград преди ключовия сблъсък с Норвегия в квалификациите за ЕвроБаскет 2029.

Завръщането му е планирано след 25 юни, след като „лъвовете“ изиграят две контролни срещи срещу Северна Македония.

Дългоочаквано завръщане

За последно Везенков игра за България на 20 февруари 2025 г. при победата над Швеция в квалификациите. След това серия от контузии и ангажименти с клубния му отбор го извадиха от състава в предишните прозорци.

Сега обаче ситуацията се променя и националният селекционер разчита отново на най-голямата звезда на българския баскетбол.

Импулс и лидерство

В щаба на националния тим очакват завръщането му като силен психологически и спортен импулс на отбора – както с опита му на най-високо ниво в Европа, така и с лидерските му качества.

„Да, ще играе. Той завърши първенството, разбрали сме няколко дни да бъде в почивка, ще се включи след двете контроли“, разкри Любомир Минчев на първата тренировка на мъжкия национален отбор.

Важният мач с Норвегия

България влиза в сблъсъка с Норвегия на 5 юли в "Арена Ботевград" като лидер във втора група с 2 победи и 1 загуба. Скандинавците са непосредствен преследвач с две победи, което прави предстоящия двубой ключов за класирането.