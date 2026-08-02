Художествена гимнастика Публикувано в Николета Маданска Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Саша Паскал - момичето, което загуби крак, но не и мечтата си в гимнастиката Това лято тя танцува в „Dance of Freedom“.

На 6 години украинката Олександра Паскал, позната на всички като Саша, преживява момент, който променя живота ѝ завинаги. През май 2022 г. руски ракетен удар поразява сградата край Одеса, в която тя се намира със семейството си.

Детето оцелява, но получава тежки травми

След дни в медикаментозна кома лекарите вземат най-трудното решение – ампутират левия ѝ крак, след като не успяват да възстановят кръвообращението.

За много деца подобна трагедия би означавала край на мечтите. За Саша обаче тя се превръща в ново начало.

Още от тригодишна възраст тя тренира художествена гимнастика. След седем месеца тежка рехабилитация момичето отново прави първите си крачки с протеза. А след това се връща там, където се чувства най-силна - в залата.

Само няколко месеца по-късно Саша отново излиза на състезателния подиум. Първото ѝ участие след ампутацията завършва със златен медал в родния ѝ Черноморск. Следват още успехи, сред които и бронзово отличие от един от най-престижните турнири по художествена гимнастика в Украйна през 2025 г.

„Страстта ми към спорта е по-голяма от загубата ми“, казва Саша пред CNN Sports - думи, които обобщават нейната история.

Днес тя вече не е просто обещаваща гимнастичка. Саша Паскал се превърна в символ на силата на човешкия дух. Това лято тя застава и в центъра на международната инициатива „Dance of Freedom“.

В рамките на инициативата Саша изпълнява специални хореографии на пет континента. Турнето преминава през едни от най-емблематичните градове в света - Париж, Ню Йорк, Рио де Жанейро, Найроби и Токио. Във всеки от тях тя разказва своята история чрез музика, движение и спорт. Не с думи за войната, а с послание за свободата, надеждата и способността на човека да продължи напред въпреки всичко.