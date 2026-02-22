Везенков по спешност на преглед, под въпрос е за България (ВИДЕО)

Александър Везенков със сигурност няма да пази добри спомени от турнира за Купата на Гърция в Ираклион. Тимът му Олимпиакос загуби финала срещу Панатинайкос със 68:79 в зала „Ираклион Арена“, а вечерта завърши с притеснение около здравословното състояние на българина.

Върна се с колан

Крилото напусна паркета в края на третата част заради болки в кръста. Макар по-късно да се върна на резервната скамейка със специален колан, той не влезе повече в игра. Все още няма официална информация колко сериозна е травмата, като се очаква баскетболистът да премине допълнителни медицински изследвания.

Под въпрос остава участието му в следващия двубой на „червено-белите“ в Евролига, където на 25 февруари предстои гостуване на Жалгирис.

Квалификации

Контузията хвърля сянка и върху ангажиментите му с националния отбор. Селекцията на Любомир Минчев има визити на Норвегия (27 февруари) и Армения (2 март) във втория игрови прозорец от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Най-добрият българския спортист за 20022 и 2023 бе включен в разширения състав и се очакваше да бъде на линия поне за срещата с норвежците.

Все пак турнирът в Ираклион донесе и малка утеха за родения в Никозия баскетболист. Той завърши като реализатор №1 на Финалната осмица — отличие, което печели за четвърти път в последните четири години.