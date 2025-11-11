Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)

Готови за битка и с вяра в постигането на голямата мечта. Така заминаха за Азербайджан националките по баскетбол, водени от Таня Гатева.

"Лъвиците" преследват първо класиране на европейски финали от 32 години насам. Утре (сряда, 12 ноември) тимът ни излиза срещу Азербайджан, а двубоят ще бъде излъчен от 13:00 ч. ексклузивно на онлайн платформата ни VOYO.BG.

"Това е нашата най-голяма мечта и мисля, че сме готови. От 1993 г. не се е случвало. Смятам, че сме готови да поведем българския женски баскетбол в правилната посока", каза пред bTV звездата на отбора - Борислава Христова.

"Подготвихме се доста добре в последните няколко години. Сега само трябва да отидем и да го покажем.", допълни тя.

Снимка: Lap.bg

Към мечтата

"Искам да постигнем класиране на европейско първенство. Женският баскетбол напоследък е много критикуван, но трябва да се тръгне отнякъде - да покажем и на младите, да повлечем крак.", коментира селекционерът Таня Гатева.

Снимка: Lap.bg

Близо 9000 км по въздух, смяна на 4 полета и 3 мача за едва 7 дни! Звучи стряскащо – и за мнозина спортисти със сигурност е. Но за момичетата от женския ни национален отбор по баскетбол и техния щаб това е чудесна възможност да заявят себе си.

Още на първата си тренировка в началото на европейските квалификации за първенството през 2027 г. тимът получи подкрепа от светилото Пини Гершон. Легендарният израелски специалист, постигнал толкова много успехи в мъжкия баскетбол, се появи в Арена 8888, за да вдъхне допълнителна увереност на "лъвиците".

Натурализираната Хилсман продължава в Китай

И в тази кампания отборът ни ще разчита на натурализираната американка Кайла Хилсман, която след мачовете за България отново се отправя към Китай. Там тя ще продължи кариерата си в местното първенство след раздялата с Цървена звезда преди дни.

България е в предварителна група с Азербайджан, Украйна и Черна гора.

Снимка: Lap.bg

Баку-Талин-Ботевград

Първият сблъсък е в сряда в Баку. В събота срещу Украйна ще играем на неутрален терен в далечен Талин, а единственото ни домакинство е на 19 ноември в Арена Ботевград срещу Черна гора.

Снимка: Lap.bg

