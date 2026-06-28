Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков се завърна, започна мисия "Норвегия" сам в залата (ВИДЕО) Гледайте евроквалификацията срещу скандинавците на 5 юли пряко по bTV и на VOYO.BG

Сам на тренировка, в името на България! Баскетболната звезда Александър Везенков вече е у нас и проведе самостоятелно занимание преди ключовата европейска квалификация срещу Норвегия, която ще може да гледате пряко по bTV.

Звездата на Олимпиакос и националния отбор не си даде и секунда почивка и веднага се появи в залата, за да поддържа върхова форма.

"Лъвовете" посрещат Норвегия на 5 юли в Ботевград. Двубоя можете да проследите пряко по bTV и на онлайн платформата VOYO.BG.

Заради мача и в чест на най-добрия баскетболист на Европа, bTV ще съкрати драстично централната емисия новини.

Бъдете с нас от 19:00 ч., за да не изпуснете началото на срещата в Ботевград. Специалното ни студио на живо по VOYO.BG ще стартира в 18:30 ч.

bTV – ДОМЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТИСТИ

За втори път в рамките на по-малко от година bTV отваря ефира на основния си новинарски канал и променя централна емисия новини в чест на български спортисти и за да даде възможност на българските зрители да преживеят уникални моменти на гордост.

Навръх 6 септември 2025 г. – историческа дата, на която отбелязваме Съединението на България с Източна Румелия, bTV излъчи по основния си канал българския юношески финал от US Open между двама от най-талантливите млади тенисисти в света – Иван Иванов и Александър Василев.

Тази неделя, 5 юли, 10 месеца по-късно, го правим отново, този път, за да покажем на цяла България какво национално богатство е Александър Везенков.

ДЪЛГООЧАКВАНО ЗАВРЪЩАНЕ

Александър Везенков пропусна мачовете от европейските квалификации през миналото лято, поради контузия.

Той игра за последно за България на 20 февруари при победата над Швеция с 81:77 отново в Ботевград. Двубой, в който Везенков – един от най-добрите реализатори в историята на европейския баскетбол, вкара чудовищните 40 точки за 43 минути игра и овладя 18 борби.