Дорси + Везенков = кошмар за Байерн

Втора поредна победа за Александър Везенков и Олимпиакос в Евролигата - този път с разгром над Байерн Мюнхен с 96:71.

Тимът от Пирея поведе с разлика още в началото на срещата и не позволи обрат до самия край. Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. Александър Везенков завърши с 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за малко над 25 минути на паркета. Най-резултатен за селекцията на Йоргос Барцокас стана Тайлър Дорси с 19 точки.

Пълен контрол

"Червено-белите" водеха с 8 точки (23:15) в края на първата част и не допусна баварците да се доближат. Байерн имаше кратък момент на предимство в началото, но бързо загуби контрол върху играта. На полувремето Олимпиакос вече имаше солидна разлика от 18 точки (47:29), която успя да запази и увеличи през втората част, финализирайки мача с 25 точки аванс – 96:71, след силна последна четвърт.

Еван Фурние се завърна след отсъствие и помогна с 9 точки и 4 асистенции за 17 минути на терена. За Байерн Андреас Обст отбеляза 15 точки. След този мач гръцкият гранд заема второто място с 4 победи в 6 мача, докато Байерн остава на предпоследното - 19-то място с 2 успеха и 4 поражения.

