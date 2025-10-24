bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никога в болнични: Тайната на треньора легенда! (ВИДЕО)

80 години и 3000 мача зад гърба на Венцеслав Гечев

На 80 години Венцеслав Гечев продължава да живее и диша баскетбол. Половин век отдаденост, над 3000 изиграни мача като треньор, близо 80 медала от първенства при жени и подрастващи, и над 150 национални състезателки, израснали под негово ръководство – това са само цифрите.

Истинската му магия е в това, че дори след осем десетилетия, неговото сърце бие в ритъма на спорта, а духът му вдъхновява новите поколения да обичат баскетбола така, както той го обича. Гечев, роден на 24 октомври 1945 г., започва своята треньорска кариера през 1975 г. в Етър. След това преминава през Стара Загора, а от 30 години е във Варна. Под негово ръководство израстват близо 150 националки – момичета, които научават, че баскетболът е не просто игра, а начин на живот.

Начин на живот

„Това е моят живот. Баскетболът е моето вдъхновение, баскетболът е моето задължение – каквото знам, да го предам на по-младите треньори“, споделя самият той пред камерата на bTV.

Постижения и признания

Близо 80 медала от първенства, над 3000 мача на клубно и национално ниво, хиляди часове в залата и безброй истории за усилия, победи и упоритост – това е само част от наследството на Гечев. Неговата кариера е изпълнена с моменти, когато мъдрите му съвети са преобръщали съдбата на цели отбори, а строгата дисциплина и искрената вяра в младите състезателки - са изграждали характера им.

Везенков – нашият човек сред легендите

За Венцеслав Гечев няма почивка и няма граници. „Все още нямам ден, в който да се напише, че Венци Гечев е в болнични“, казва той. „Няма денем, няма нощем, непрекъснато съм в интернет и наблюдавам нови упражнения. Докато съм жив, моето място е на баскетболното поприще."

На 80 години той продължава да работи не само в Черно море Одесос, но и като учител в Спортното училище, вдъхновявайки следващите поколения. Наследство и вдъхновение: Венцеслав Гечев е символ на отдаденост, страст и истинска любов към баскетбола. 

Тагове:

рожден ден Варна баскетбол учител болнични зала наследство вдъхновение спортно училище черно море одесос Венцеслав Гечев национални състезателки

