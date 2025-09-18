bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Европейските шампиони в баскетбола на колички: Вече сме на картата на Европа!

Преди финала ни беше най-трудно, казаха първенците

България е европейки шампион в дивизия "С" в един от спортовете, които изискват изключителна сила - не само на тялото, а и на духа! 

Националите в баскетбол на колички триумфираха преди седмица в Самоков, като на финала победиха Швеция със 71:44

Това праща тима ни в по-горна дивизия

Трудните мачове

"Мисля, че най-трудното беше денят преди финала, тъй като мачът беше късен и финалът трябваше да се изиграе сутринта и съответно нямаше толкова време за възстановяване", каза капитанът Антон Фиков.

"Това ни слага на картата на европейския баскетбол. Наистина с този успех ние показахме, че му принадлежим и мисля, че даже статистически попадаме в топ 15 в Европа. Това говори за нас, че нашата работа, нашият професионализъм и отдаденост наистина дават резултат", заяви треньорът Денислав Иванов. 

Снимка: Bulgarian Basketball Federation

Разликите

Баскетболът на колички не се различава много от "ходещия" баскетбол, както националите обичат да се шегуват. 

За добър мач са нужни много усилия, много добра физическа подготовка. 

"Всичко се прави на макс. Няма нещо, което да ни улеснява. Но това точно това изгражда и моя път като състезател. Колкото нещо е по-трудно, толкова ми е по-интересно.", добавя един от най-добрите ни баскетболисти в колички - Атила Муталиб, който наскоро подписа договор с италианския шампион.

България европейско първенство баскетбол на колички

