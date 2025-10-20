Фенове убиха шофьора на противниците с тухла

Трагична нощ в италианския баскетбол!

Шофьор на автобус бе убит, след като бе уцелен с тухла от фенове.

Случката е след мача между Риети и Терни - баскетболно дерби от второто ниво на Италия.

След победата

Гостуващите фенове на Терни си тръгнаха щастливи след победата с 88:73. Тяхната радост обаче трая кратко.

Автобусът на привържениците бил причакан от фенове на Риети на един от оживените пътища, след като полицейският кортеж се оттеглил. Те започнали да го замерят с камъни и тухли.

Един от предметите пробил предното стъкло и ударил шофьорът по главата. Така настъпила и неговата кончина.

Става дума за втория шофьор, който седял до колегата си, който превозвал пътниците.

Коментарите

От Риети изказаха съболезнования на близките на починалия и заявиха, че ще запазят медийно мълчание по случая, докато от полицията изяснят всички подробности.

От Терни също изразиха съболезнования.

