Пини Гершон пред bTV: Вярвам, но пътят ще е тежък!

Директор "Развитие" към българската федерация - Пини Гершон, продължава да държи под око младите ни баскетболисти.

Днес БУБА Баскет изигра мач от турнира БУБА Къп Емануил Божков (U12), а именитият треньор оценяваше родните таланти.

Пред bTV легендата изрази увереност в светлото бъдеще на българския баскетбол, но предупреди, че пътят ще е изключително тежък.

"Определено има добър потенциал навсякъде. Сега трябва само да дадем правилна посока на треньорите. И съм сигурен, че дори и да не е скоро, развоят ще бъде добър за всички", каза Гершон, който е специален гост на детския турнир.

"На първо място отговорността е на треньорите. Работата ни започна при треньорите, водим ги на игрището, учим ги кое е правилно да правят. И вярвам, че ще се справим добре"

"Пътят е тежък и труден. Изключително тежък! И начинът не е просто да работиш здраво. Трябва и да си умен и съобразителен. Без това не може.", коментира специалистът в първия ден от 17-ото издание на БУБА Къп Емануил Божков.

С България в сърцето и във вените

Пини Гершон е един от великаните в баскетбола в исторически план. Той има и силна житейска история с България. Дядо му по бащина линия е роден в Пловдив и дълги години служи като равин в пловдивската синагога. Това стана повод през 2008 г. една от най-колоритните фигури сред треньорите в баскетбола да стане селекционер на мъжкия национален отбор на България срещу заплата от… 1 евро.

16 години по-късно, Пини се завърна към корените и следвайки сърцето си.

Пини - машина за производство на звезди

Да обучава млади и жадни за развитие треньори и да ги превръща в топ специалисти на световно ниво. Да предава своите знания и философията си. Това е мисията на живота на Пини Гершон, чийто кръг от звездни възпитаници е широк, колкото земното кълбо. Списъкът е безкраен, а в момента тези хора оглавяват някои от топ клубовете в Европа.

Достатъчно е да споменем: Дейвид Блат, Ерез Еделщайн, Дан Шамир, Одед Каташ, Йоанис Сфайропулос, Ариел Бейт Халахми, Шарон Аврахами и Яков Джино.

Откривателят на баскетболни диаманти

Освен да работи и да развива треньори, сърцето на Пини Гершон бие за това да открива баскетболни диаманти от ранна детска възраст и да ги превръща в звезди от световен мащаб, които струват милиони.

За 11 години като професионален мениджър на всички национални отбори на Израел, Гершон успява изцяло да подмени поколенията. Днес, 90% от гръбнака на мъжкия национален отбор е съставен от играчи между 19 и 30-годишна възраст, които са израснали под неговото крило.

А тримата, с които безспорно най-много се гордее са Дени Авдия (роден през 2001 г.), Ям Мадар (роден през 2000 г.) и Тамир Блат (роден през 1997 г.).

