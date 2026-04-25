"Голям баскетболист, но и голям човек" - 11 клуба играха в памет на Румен Пейчев (ВИДЕО)

11 клуба се включиха в осмия турнир "Румен Пейчев" в памет на баскетболната легенда на ЦСКА.

Надпреварата събра част от най-добрите отбори в страната. Момичетата и момчетата до 10 години взеха участие, за да отдадат уважение на многократния шампион на България с ЦСКА както като играч, така и като треньор.

Събитието беше уважено и от директор "Развитие" към Българска федерация по баскетбол - Пини Гершон.

"Играл съм срещу него на юношеско ниво. Тогава България ни победи и се класира за голямо първенство... Когато бях треньор на мъжкия национален отбор, го видях в последните му дни в болницата. Посетих го и бях тъжен. Той е голям баскетболист, но и голям човек", сподели Гершон.

"Много емоционално е за мен като цяло и много се радвам, че се организира този турнир в негова памет. Това показва едно уважение към неговата личност. Със сигурност щеше да е щастлив от цялото уважение на баскетболната общественост.", каза синът на Румен Пейчев - Васил.

Освен медали, всички участници получиха и специален лист с информация за кариерата на Румен Пейчев, за да се пази спомена за легендата и в следващите поколения.

Легенда

Румен Пейчев е роден на 28 септември 1951 г. Многократен шампион и носител на Купата на страната. Участник и на европейски първенства. По-голямата част от баскетболната му кариера преминава в ЦСКА.

След приключването й треньор на любимия ЦСКА, първо като помощник на Петко Маринов, а след това и старши треньор.

Два пъти шампион на България и носител на Купата на страната. След това бе асистент на Петко Маринов в Лукойл Академик, както и на Константин Папазов в Левски. Преди да ни напусне само на 59 години, Пейчев беше треньор на деца в школата на Левски.