bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

"Голям баскетболист, но и голям човек" - 11 клуба играха в памет на Румен Пейчев (ВИДЕО)

Осмото издание на турнира беше уважено от друга легенда и негов близък приятел - Пини Гершон

11 клуба се включиха в осмия турнир "Румен Пейчев" в памет на баскетболната легенда на ЦСКА.

Надпреварата събра част от най-добрите отбори в страната. Момичетата и момчетата до 10 години взеха участие, за да отдадат уважение на многократния шампион на България с ЦСКА както като играч, така и като треньор.

Събитието беше уважено и от директор "Развитие" към Българска федерация по баскетбол - Пини Гершон.

"Играл съм срещу него на юношеско ниво. Тогава България ни победи и се класира за голямо първенство... Когато бях треньор на мъжкия национален отбор, го видях в последните му дни в болницата. Посетих го и бях тъжен. Той е голям баскетболист, но и голям човек", сподели Гершон.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

"Много емоционално е за мен като цяло и много се радвам, че се организира този турнир в негова памет. Това показва едно уважение към неговата личност. Със сигурност щеше да е щастлив от цялото уважение на баскетболната общественост.", каза синът на Румен Пейчев - Васил.

Освен медали, всички участници получиха и специален лист с информация за кариерата на Румен Пейчев, за да се пази спомена за легендата и в следващите поколения.

Легенда

Румен Пейчев е роден на 28 септември 1951 г. Многократен шампион и носител на Купата на страната. Участник и на европейски първенства. По-голямата част от баскетболната му кариера преминава в ЦСКА.

След приключването й треньор на любимия ЦСКА, първо като помощник на Петко Маринов, а след това и старши треньор.

Два пъти шампион на България и носител на Купата на страната. След това бе асистент на Петко Маринов в Лукойл Академик, както и на Константин Папазов в Левски. Преди да ни напусне само на 59 години, Пейчев беше треньор на деца в школата на Левски.

Тагове:

легенда пини гершон турнир памет румен пейчев васил пейчев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV