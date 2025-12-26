bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Няма почивка за младите ни баскетболисти (ВИДЕО)

Легендарният Пини Гершон събира над 100 таланти в различни възрасти

Няма почивка за младите български баскетболисти. Директорът развитие към федерацията Пини Гершон събра близо 100 талантливи деца в подготовка за следващата състезателна година.

Завръщането на Пини Гершон в българския баскетбол като отговарящ за развитието на млади таланти в него рязко промени отношението към тренировъчния процес. Още във втория ден на Коледа вместо около трапезите на своите родители, 15-годишните национални състезатели вече бяха в тренировъчната зала.

Пини Гершон покани родителите: Обичайте децата си! Оставете критиките на треньорите!

А легендарният специалист остана искрено изненадан от отговора на въпроса си - Кои деца не са от София?

От цялата страна

Пътували от всички краища на страната, в следващите три дни близо 100 деца от три различни възрасти ще тренират под зоркия поглед на израелския специалист.

От учител към ученик, от ученик към учител (ВИДЕО)

Ръководството на Българска федерация Баскетбол, начело с президента Георги Глушков и с изпълнителния директор Филип Виденов, плътно до Гершон от първия му ден обратно в България, поставят като абсолютен приоритет програма на легендарния израелец за развитие на българския баскетбол по модела на Израел.

Тагове:

баскетбол таланти пини гершон федерация

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Мони Николов е №6 в света, къде ще е Алекс? (ВИДЕО)

Мони Николов е №6 в света, къде ще е Алекс? (ВИДЕО)
Коледна победа за Алекс Николов

Коледна победа за Алекс Николов
След смъртта на биатлонист: Забраниха специална маска

След смъртта на биатлонист: Забраниха специална маска
Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)

Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)

Последни новини

Симеон Николов се размина с първи трофей в Русия

Симеон Николов се размина с първи трофей в Русия
Коледна победа за Алекс Николов

Коледна победа за Алекс Николов
Хапнах малко повече: Пеп Гуардиола качил 5 кг по Коледа

Хапнах малко повече: Пеп Гуардиола качил 5 кг по Коледа
След смъртта на биатлонист: Забраниха специална маска

След смъртта на биатлонист: Забраниха специална маска
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV