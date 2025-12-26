Няма почивка за младите ни баскетболисти (ВИДЕО)

Няма почивка за младите български баскетболисти. Директорът развитие към федерацията Пини Гершон събра близо 100 талантливи деца в подготовка за следващата състезателна година.

Завръщането на Пини Гершон в българския баскетбол като отговарящ за развитието на млади таланти в него рязко промени отношението към тренировъчния процес. Още във втория ден на Коледа вместо около трапезите на своите родители, 15-годишните национални състезатели вече бяха в тренировъчната зала.

А легендарният специалист остана искрено изненадан от отговора на въпроса си - Кои деца не са от София?

От цялата страна

Пътували от всички краища на страната, в следващите три дни близо 100 деца от три различни възрасти ще тренират под зоркия поглед на израелския специалист.

Ръководството на Българска федерация Баскетбол, начело с президента Георги Глушков и с изпълнителния директор Филип Виденов, плътно до Гершон от първия му ден обратно в България, поставят като абсолютен приоритет програма на легендарния израелец за развитие на българския баскетбол по модела на Израел.