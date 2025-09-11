Историческо! Националите по баскетбол на колички са на европейски финал

Исторически финал за националния отбор на България по баскетбол на колички! "Лъвовете" ще спорят за златото на европейското първенство в Самоков, Дивизия "С".

За националите финалът е първи в шампионат на Стария континент.

Селекцията на Денислав Иванов победи с 60:53 Белгия в полуфиналите. Във финала "трикольорите" излизат срещу Швеция, чийто тим разгроми Сърбия с 90:46. Битката за трофея е утре от 18:00 ч.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

Полуфиналът

Тази вечер националите поведоха с 12 точки в края на първата четвъртина. "Лъвовете" вдигнаха още оборотите във втория период и натрупаха аванс от 38:19 на полувремето.

След половин час игра националите водеха с 14 точки. Белгийците се активизираха в заключителната част, но тимът ни удържа на щурма.

Най-резултатен стана Ясин Ташдемир с 25 точки, като записа и 15 борби и 5 асистенции. Рамазан Оксуз отбеляза 15 точки, а 14 точки и 7 борби добави Антон Фиков. За Белгия над всички беше Терънс Еджа-Уато с 15 точки.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

