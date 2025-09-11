bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Историческо! Националите по баскетбол на колички са на европейски финал

„Лъвовете“ се изкачват в по-горна дивизия

Историческо! Националите по баскетбол на колички са на европейски финал
Българска федерация по баскетбол

Исторически финал за националния отбор на България по баскетбол на колички! "Лъвовете" ще спорят за златото на европейското първенство в Самоков, Дивизия "С".

За националите финалът е първи в шампионат на Стария континент.

Селекцията на Денислав Иванов победи с 60:53 Белгия в полуфиналите. Във финала "трикольорите" излизат срещу Швеция, чийто тим разгроми Сърбия с 90:46. Битката за трофея е утре от 18:00 ч.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

Полуфиналът

Тази вечер националите поведоха с 12 точки в края на първата четвъртина. "Лъвовете" вдигнаха още оборотите във втория период и натрупаха аванс от 38:19 на полувремето.

След половин час игра националите водеха с 14 точки. Белгийците се активизираха в заключителната част, но тимът ни удържа на щурма.

Най-резултатен стана Ясин Ташдемир с 25 точки, като записа и 15 борби и 5 асистенции. Рамазан Оксуз отбеляза 15 точки, а 14 точки и 7 борби добави Антон Фиков. За Белгия над всички беше Терънс Еджа-Уато с 15 точки.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България финал национали злато медал горна исторически баскетбол на колички дивизия лъвовете трикольорите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ще се съгласи ли? Херо се съветва с Ицо (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ще се съгласи ли? Херо се съветва с Ицо (ВИДЕО и СНИМКИ)
Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал

Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал
500 спортисти със синдром на Даун идват у нас

500 спортисти със синдром на Даун идват у нас
Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов

Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов
Слухът е верен: Модел на бански (28) омая Карлос Алкарас (22)

Слухът е верен: Модел на бански (28) омая Карлос Алкарас (22)

Последни новини

"Писа ми 10 пъти, чак тогава се отказа"
Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага

Дебютът на Пол Погба за Монако се отлага
Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ

Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ
УЕФА наказа Левски заради расизъм

УЕФА наказа Левски заради расизъм
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV