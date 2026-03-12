Историята на любовта им, която продължи 4 години: Везенков и Никол разделени!

Звездата на Олимпиакос Александър Везенков и бившата националка по водна топка на Гърция Никол Елефтериаду официално приключиха връзката си, гърмят медии в Гърция. След почти четири години заедно, двамата решиха да се разделят.

Според Вasketvoice.gr, причините са различни житейски приоритети и професионални ангажименти. Везенков продължава да бъде сред най-добрите баскетболисти в Европа, докато Елефтериаду се фокусира върху лични проекти след края на кариерата си през 2024 г.

View this post on Instagram A post shared by BasketVoice.gr (@basketvoice.gr)

"Двойката беше заедно от 2022 г. и през всичките тези години избягваше светлината на прожекторите, доколкото е възможно, и защитавайки личния си живот", информира още изданието.

Снимка: Instagram

Знойната брюнетка бе една от звездите на Гърция в труден спорт като водната топка, преди да обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024.

Снимка: Instagram

Никол е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.