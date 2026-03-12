bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Историята на любовта им, която продължи 4 години: Везенков и Никол разделени!

Различни житейски приоритети...

Историята на любовта им, която продължи 4 години: Везенков и Никол разделени!

Звездата на Олимпиакос Александър Везенков и бившата националка по водна топка на Гърция Никол Елефтериаду официално приключиха връзката си, гърмят медии в Гърция. След почти четири години заедно, двамата решиха да се разделят.

Според Вasketvoice.gr, причините са различни житейски приоритети и професионални ангажименти. Везенков продължава да бъде сред най-добрите баскетболисти в Европа, докато Елефтериаду се фокусира върху лични проекти след края на кариерата си през 2024 г.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by BasketVoice.gr (@basketvoice.gr)

"Двойката беше заедно от 2022 г. и през всичките тези години избягваше светлината на прожекторите, доколкото е възможно, и защитавайки личния си живот", информира още изданието.

Снимка: Instagram

Знойната брюнетка бе една от звездите на Гърция в труден спорт като водната топка, преди да обяви края на кариерата си след олимпийските игри в Париж 2024. 

Снимка: Instagram

Никол е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.

Везенков заведе Никол на ваканция (СНИМКИ)
 
Тагове:

любов олимпиакос атина медии водна топка връзка ерген пирея Александър Везенков Никол Елефтериаду

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)

Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)
Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!
Доминация!

Доминация! "Лъвиците" разпиляха Азербайджан и в Пловдив (ВИДЕО)
Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)

Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)
Бодьо взе пореден скалп и мечтае в Шампионската лига (ВИДЕО)

Бодьо взе пореден скалп и мечтае в Шампионската лига (ВИДЕО)

Последни новини

Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!

Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!
Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано/Кортина

Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано/Кортина
Ще ги видим и в София! Кои са новите кралици на руската гимнастика?

Ще ги видим и в София! Кои са новите кралици на руската гимнастика?
Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV