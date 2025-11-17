"Лъвиците" са готови за битка! (ВИДЕО)

България е готова за битка! В това е убедена Таня Гатева - селекционер на женския национален отбор по баскетбол, който днес проведе официална тренировка преди последния мач от квалификациите за Евробаскет 2027 за годината.

"Лъвиците" ще посрещнат Черна гора в Ботевград, а срещата може да гледате ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG.

Готови за битка

"Няма време за почивка, но нашият физиотерапевт добре възстанови отбора късно снощи. Днес се наспахме и сме готови за нова битка. Можем да преборим Черна гора с агресивна защита, умна игра и подкрепата на нашата публика", заяви Гатева.

Тя обаче категорично отрече, че при евентуална победа утре отборът ще подцени следващите мачове. "Момичетата са напълно наясно как се борим, как даваме всичко от себе си и как дори с едно малко подценяване можем да загубим мача с 20 точки. Най-силното ни оръжие е това, че сме единни и че искаме страшно много победата".

Капитанът на отбора Борислава Христова също е убедена в думите на селекционера. "Разбира се, нашата енергия и тонът на игра, със сигурност, ще затрудни съперниците ни и това ни прави много трудни за другите отбори. Знаем, че работата не е свършена. Минали са едва два мача, имаме още четири - особено утре. Искаме да завършим този квалификационен епизод с три победи, за да се подготвим за другия".

Една от най-ценните в състава на България е Кайла Хилсман. "Кайла е е много важна в нашия отбор, особено в мачове като този, когато другият отбор има доста силен и доминантен играч в подкошието", сподели Христова.

"За мен е чест да представям националния отбор на България! Почувствах се добре още от пристигането си. Обичам момичетата, треньора и целия щаб. Спокойно мога да го нарека семейна обстановка. Не бих играла другаде", каза Кайла Хилсман.

А според Карина Константинова най-правилният подход е спокойствието. "Трябва да бъдем спокойни, да контролираме темпото. Те са млад отбор, имат атлетизъм, имат добри реализатори. Смятам, че можем да контролираме това и да се представим добре утре.

Аз съм от Ботевград и съм изживяла много хубави моменти в нашата зала. Знам какво е да ги изпиташ като фен и си пожелавам залата да се напълни и да има много хора и да се представим достойно".

Мачът срещу Черна гора е утре от 19:00 часа и VOYO.BG ще ви направи съпричастни към всеки един вкаран кош!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK