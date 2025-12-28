Бивш капитан на Барса се отказа от футбола на 27. Връща се в родния си град

Да успееш в днешни дни е трудно, тежко и изисква много сила - не само физическа, но и психологическа. И понякога... просто не се получава. Дори да си минал през най-добрите школи.

Такава е историята на Ерик Монтес.

На 27 години юношата на футболния Барселона и за кратко капитан на втория отбор заяви, че слага край на кариерата си.

Признанието

Наскоро Монтес скъса връзка на коляното си и се подложи на операция. Той сподели, че това е бил най-тежкият период в кариерата му и няма психологически сили да продължи да играе.

За последно Монтес игра при равенството 0:0 на неговия Алхесирас и втория тим на Виляреал от третото ниво на испанския футбол.

След това футболистът заяви, че иска "да спре да страда", а планът му е да се завърне в родния си град Манреза и да "започне от нулата".

След това той потвърди намерението си в социалните мрежи, като уточни, че се прибира, за да се занимава със семейната компания и ще продължи да тренира с местния тим.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Eric Montes Arce (@ericmontesarce)

"От днес всичко, което искам за себе си и живота си, е да изпитвам вълнение, да съм щастлива и да имам енергия, когато се събудя. Накратко - да живея със спокойна съвест, а това явно ще се случи в моя дом в Манреза", пише той.

Контузиите

В родния си град Монтес започва футболна кариера през 2003 г. в местната школа. През 2008 г. той е забелязан и привлечен от Барселона.

Футболистът прави впечатление, но така и не успява да играе за мъжкия тим на каталунците, въпреки че през 2017 г. с младежите стават шампиони от Испания.

Вместо това кариерата на Монтес премина през Жирона, Пералда, Културал Леонеса, Албасете и Настик, преди да пристигне в Алхесирас през 2023 г.

