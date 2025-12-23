Бивш национал загина след падане от 70-метрова въжена линия

Себастиан Хертнер, бивш футболен национал на Германия, е загинал трагично при инцидент с въжена линия в ски курорта Савин кук в планината Дурмитор, потвърдиха германски медии.

Nach dem tödlichen Sessellift-Unglück im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk gibt es nun traurige Gewissheit über die Identität des Opfers: Bei dem verunglückten Skifahrer handelt es sich um den ehemaligen deutschen Fußball-Profi Sebastian Hertner (34). https://t.co/yr5VeUWMla — oe24.at (@oe24at) December 23, 2025

Според информация на Bild, 34-годишният Хертнер е паднал от приблизително 70 метра височина, след като двуместната въжена линия, с която е пътувал заедно със съпругата си, е аварирала. Инцидентът е станал в неделя в района на Жабляк.

Жена му е със счупен крак

Съпругата на футболиста, на 30 години, е останала заклещена във въжената линия и е била открита от спасителните екипи със счупен крак. Тя е транспортирана за медицинска помощ, като състоянието ѝ е стабилно.

Хертнер има богата кариера в германския футбол, като е играл във Втора Бундеслига с екипите на Мюнхен 1860, Дармщат и Ерцгебирге Ауе. Последните години от активната си кариера прекарва в Оберлигата, където е капитан на ETSV Хамбург.

Траур

Клубът публикува емоционално съобщение в социалните мрежи: "С дълбока тъга съобщаваме, че нашият капитан Себастиан Хертнер почина при трагичен инцидент по време на почивка. Шокирани сме и изказваме искрени съболезнования на семейството и близките му. Почивай в мир.“

Хертнер е носил и екипа на младежките национални отбори на Германия до 18 и 19 години, където е бил съотборник на играчи като Кристофър Крамер и Феликс Кроос.

