Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)

Барак Обама, принц Хари и Мегън Маркъл бяха на трибуните

Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)
Reuters

26 баскетболисти, 3 отбора, 4 мача - така изглеждаше тазгодишното издание на емблематичния Мач на звездите в Националната баскетболна лига! 

Промяната този път донесе нови емоции, както и цели 4 мача от по една част - 12 минути!

А големият победител е USA Stars

Тимовете

Баскетболистите бяха разделени в три тима - световни звезди и два отбора с американци, кръстени "звезди" и "райета", за да отговарят на знамето на САЩ. 

Снимка: Reuters

Отбор на света: Янис Антетокумбо, Джени Авидя, Лука Дончич, Шей Гилджъс-Александър, Никола Йокич, Джамал Мъри, Норман Пауъл, Алперен Шенгюн, Паскал Сиакам, Карл-Антъни Таунс, Виктор Уембаняма 

USA Starts: Кейд Кънингам, Девин Букър, Джейлън Дърън, Тайрийз Макси, Антъни Едуърдс, Джейлън Джонсън, Скоти Барнс, Чет Холмгрен

USA Stripes: Кауай Ленард, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джейлън Брънсън, Джейлън Браун, Де'Аарън Фокс, Донован Митчел

Снимка: Reuters

Те играха по веднъж един срещу друг. 

В първата среща USA Stars се справиха със световните звезди след продължения. В редовните 12 минути резултатът беше 32:32, а след продължение - 37:35. 

Във втората двата американски тима се изправиха един срещу друг и се стигна до победа с 42:40 за Stripes

Третата среща завърши с 48:45 за "райетата" срещу световните звезди

Така се стигна до своеобразен финал, който противопостави отново двата американски тима, в който Stars победиха Stripes с 47:21 и така прибраха красивия трофей за вечерта. 

За най-полезен през вечерта бе обявен звездата на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс от "Звездите". 

Снимка: Reuters

Забивките и тройките

В една от най-чаканите и най-атрактивни надпревари, съпътстващи събитието - тази за забивки, шампион стана Кешад Джонсън от Маями Хийт. Надпреварата обаче разочарова с липса на атрактивни изпълнения като в последните години. Най-големият му конкурент бе новобранеца Картър Брайънт от Сан Антонио Спърс. 

При тройките Деймиън Лилард записа името си в историята - той спечели събитието за трети път, изравнявайки рекорда, държан преди това от Лари Бърд и Крейг Ходжис.

Снимка: Reuters

Звездите по трибуните

И тази година по трибуните в “Intuit Dome” в Калифорния изобилстваше от звездни зрители. 

Президентът на САЩ (2009-2017) Барак Обама аплодираше от първия ред заедно със съпругата си Мишел и една от дъщерите си - Саша. Там бяха и принцът на Великобритания Хари и съпругата му Меган Маркъл

Да тях бяха Спайк Лий, Куин Латифа, Лудакрис, Крис Тъкър и други. 

Снимка: Reuters

Якето

Една от звездите на световния тим - Никола Йокич, може да не впечатли с играта си, но пък реакцията му на якето на Карл-Антъни Таунс не остана незабелязана!

Американецът се появи с изображение на... Свети Георги. 

Йокич успя да го разгледа детайлно и да заключи: "Това е сръбско нещо!".

Тагове:

нба яке забивки мач на звездите тройки никола йокич отбор на света

