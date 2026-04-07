Баскетбол

Мощен Везенков качи Олимпиакос еднолично на върха в Евролигата

Гръцкият гранд получи и помощ от... София

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, качи Олимпиакос еднолично на върха в Евролигата! Родното тежко крило имаше основен принос за гръмкия успех със 102:88 срещу Реал Мадрид у дома в среща от 36-ия кръг.

Везенков завърши с 26 точки, 9 борби, 2 откраднати топки и 1 асистенция за 26 минути на паркета в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея.

По-резултатен за "червено-белите", както и в мача, беше единствено съотборникът му Тайлър Дорси - 37 точки, към които добави 1 борба и 5 асистенции. За кралския клуб 22 точки реализира канадският национал Трей Лайлс.

Така Олимпиакос вече е сам на първата позиция с баланс от 24-12. Везенков и компания получиха помощ от... София. По-рано днес, в столицата, израелският Апоел Тел Авив, който домакинства у нас заради напрежението в Близкия изток, срази с 95:80 шампиона Фенербахче, нанасяйки му четвърто поредно поражение.

В следващия кръг - на 9 април (четвъртък), Олимпиакос идва в София за двубой с Апоел, докато Реал Мадрид гостува на Фенербахче.

НА ЖИВО: Спортинг Лисабон - Арсенал (0:1)

