Малшанс спря Алберт Попов след силен първи манш в Италия

Алберт Попов имаше чудесна възможност да запише ново силно класиране в нощния слалом в Мадона ди Кампильо (Ит), където точно преди година - на 8 януари 2024 г., спечели първия си старт от Световната купа.

Софиянецът кара страхотно в първия манш и се надери 7-и - с равно време с германеца Линус Щрасер и с изоставане от с 41 стотни от финландеца Едуард Халберг.

Закачи кол

В началото на втория манш обаче закачи с дясната си ска кол и отпадна. Така за първи път този сезон Алберт не завърши.

Победител стана французинът Клеман Ноел, който бе с 0,12 сек по-бърз от Халберг. Трети на 0,37 сек от първото място са нареди Пако Раса (Фр). В Топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Браатен и норвежецът Ейрик Хистад Солберг.

В генералното класиране за Големия кристален глобус води швейцарецът Марко Одермат с 855 точки, втори е Марко Шварц (Ав) с 451, а трети - Лукас Пинейро Браатен - с 408.

В класирането в дисциплината води Тимон Хауген (Нор) с 285 точки пред победителя днес Клеман Ноел, който има 282, а трети е Пако Раса с 240. Алберт е 22-ри.

