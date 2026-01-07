Реванш и класа: България U18 сломи Сърбия по пътя към Евро 2026

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години се класира директно за европейското първенство, след като спечели квалификационния турнир в столицата на Черна гора – Подгорица.

Във финала тимът на селекционера Мирослав Живков сломи Сърбия с 3:1 (21, -25, 23, 13) и си взе сладък реванш за драматичната загуба в груповата фаза. Този път България беше по-силна и не остави шанс на съперника.

След успеха над домакина Черна гора във вторник нашите момчета излязоха без страх и с мисъл само за победата. Единственият колеблив момент бе във втория гейм, но в четвъртата част българските лъвове пометоха съперника и затвориха мача с категорично 25:13.

"Показахме характер, воля и отборен дух в най-важния момент. Момчетата заслужиха мястото си сред най-добрите в Европа. Браво, лъвове! Напред към Италия!", написаха от волейболната федерация в социалните мрежи.

Реализатор за победата на България бе Никола Градинаров с 14 точки (1 ас). Адриан Ганев добави 13 точки (4 блокади), толкова записа и Кристиан Косев (1 ас, 8 блокади).

