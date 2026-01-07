Извиниха се за подвеждаща информация за състоянието на Джевизов

Председателят на Контролния съвет на фондация "Национали 94" Венцислав Рангелов внесе важно уточнение във връзка с информация, която се оказа подвеждаща.

Информацията, че бившият централен нападател на „армейците“ Спас Джевизов е приет в болница и се нуждае от подкрепа, не отговаря на истината. Самият Рангелов - един от основните двигатели на Фондацията на Четвъртите в света, гостува на „Подкаст в ефира“ по "Дарик Радио" днес и там говори по темата.

По време на поклонението на Димитър Пенев

"Поднасям дълбоко извинение към моя приятел Спас Джевизов и всички които са свързани с този честен и прекрасен човек. Уточнявам. По време на поклонението на Димитър Пенев, където бях част от организацията, в разговор между мен и Георги Илиев-Майкъла, свързан със неприятните случаи като заболявания на Боби Михайлов, Любо Пенев и Петьо Хубчев, Илиев ми сподели, че в момента и Спас Джевизов е в болница и му предстои операция", разказа Рангелов пред БТА.

Грешна информация

"От чисто хуманни чувства споменах в подкаста на журналиста Стефан Стоянов тази явно грешна информация с подтекст, че с оглед на това, че може да е необходимо да се подпомогне финансово неговото лечение, както се постъпва с гореспоменатите.

Още веднъж извинение. Желая здраве и успех на Спас Джевизов във всички негови начинания", завърши бившият президент на футболния Сливнишки герой.

