bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Извиниха се за подвеждаща информация за състоянието на Джевизов

Венцислав Рангелов: Поднасям дълбоко извинение към моя приятел

Извиниха се за подвеждаща информация за състоянието на Джевизов
БГНЕС

Председателят на Контролния съвет на фондация "Национали 94" Венцислав Рангелов внесе важно уточнение във връзка с информация, която се оказа подвеждаща.

Информацията, че бившият централен нападател на армейците“ Спас Джевизов е приет в болница и се нуждае от подкрепа, не отговаря на истината. Самият Рангелов - един от основните двигатели на Фондацията на Четвъртите в света, гостува на Подкаст в ефира“ по "Дарик Радио" днес и там говори по темата.

FIFA призна Димитър Пенев за икона

По време на поклонението на Димитър Пенев

"Поднасям дълбоко извинение към моя приятел Спас Джевизов и всички които са свързани с този честен и прекрасен човек. Уточнявам. По време на поклонението на Димитър Пенев, където бях част от организацията, в разговор между мен и Георги Илиев-Майкъла, свързан със неприятните случаи като заболявания на Боби Михайлов, Любо Пенев и Петьо Хубчев, Илиев ми сподели, че в момента и Спас Джевизов е в болница и му предстои операция", разказа Рангелов пред БТА.

Грешна информация

"От чисто хуманни чувства споменах в подкаста на журналиста Стефан Стоянов тази явно грешна информация с подтекст, че с оглед на това, че може да е необходимо да се подпомогне финансово неговото лечение, както се постъпва с гореспоменатите.

Още веднъж извинение. Желая здраве и успех на Спас Джевизов във всички негови начинания", завърши бившият президент на футболния Сливнишки герой.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Спас Джевизов приет в болница

 
Тагове:

болница семейство приятел цска легенда извинение спас джевизов венцислав рангелов Национали 94 Фондацията на Четвъртите в света

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След инсулта: Михайлов е стабилен, но не е комуникативен

След инсулта: Михайлов е стабилен, но не е комуникативен
Стоичков гледа, Марица гази

Стоичков гледа, Марица гази
Весела Лечева: Работим в много трудна обстановка

Весела Лечева: Работим в много трудна обстановка
Търси се: БФС на лов за таланти с български корени

Търси се: БФС на лов за таланти с български корени
Реванш и класа: България U18 сломи Сърбия по пътя към Евро 2026

Реванш и класа: България U18 сломи Сърбия по пътя към Евро 2026

Последни новини

Малшанс спря Алберт Попов след силен първи манш в Италия

Малшанс спря Алберт Попов след силен първи манш в Италия
Пустинно шоу за 16 минути прати Барселона на финал за Суперкупата (ВИДЕО)

Пустинно шоу за 16 минути прати Барселона на финал за Суперкупата (ВИДЕО)
Реванш и класа: България U18 сломи Сърбия по пътя към Евро 2026

Реванш и класа: България U18 сломи Сърбия по пътя към Евро 2026
Стоичков гледа, Марица гази

Стоичков гледа, Марица гази
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV