НА ЖИВО: Норвегия - България по пътя към Евробаскет (ВИДЕО)

Снимка: Lap.bg

ПЪРВА ЧЕТВЪРТ

5:0 за "викингите" след минута игра.



ПРЕВЮ

В 21:00 ч. баскетболните национали подновяват квалификационната си кампания за европейското първенство през 2029 г.

"Лъвовете" на селекционера Любомир Минчев ще се изправят срещу Норвегия в градчето Хьонефос.

Сблъсъка може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG от 21:00 ч., както да го следите тук с нас!

При победа срещу скандинавците, родните национали ще се изстрелят на върха в класирането, изпреварвайки днешния си съперник. Освен възстановяващия се от контузия Александър Везенков, българският селекционер няма да може да използва още двама от лидерите на тима - Константин Костадинов и Борислав Младенов, които са с травми.

Родните национали отстъпиха при последното си гостуване в Норвегия през 2023 г., когато загубиха с 6 точки разлика.

Преди 4 години България за последно излезе на европейската сцена, но както и предишни години, не успя да преодолее групите в предварителния кръг.