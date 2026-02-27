bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

НА ЖИВО: Норвегия - България по пътя към Евробаскет (ВИДЕО)

Следете с нас мача на баскетболните ни национали

Снимка: Lap.bg

ПЪРВА ЧЕТВЪРТ

5:0 за "викингите" след минута игра.


ПРЕВЮ

В 21:00 ч. баскетболните национали подновяват квалификационната си кампания за европейското първенство през 2029 г.

"Лъвовете" на селекционера Любомир Минчев ще се изправят срещу Норвегия в градчето Хьонефос. 

Сблъсъка може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG от 21:00 ч., както да го следите тук с нас! 

При победа срещу скандинавците, родните национали ще се изстрелят на върха в класирането, изпреварвайки днешния си съперник. Освен възстановяващия се от контузия Александър Везенков, българският селекционер няма да може да използва още двама от лидерите на тима - Константин Костадинов и Борислав Младенов, които са с травми.

Родните национали отстъпиха при последното си гостуване в Норвегия през 2023 г., когато загубиха с 6 точки разлика.

Преди 4 години България за последно излезе на европейската сцена, но както и предишни години, не успя да преодолее групите в предварителния кръг.

Очаквайте: Националните отбори по баскетбол в ефира на bTV Media Group
България норвегия ring любомир минчев voyo.bg Александър Везенков Константин Костадинов борислав младенов евробаскет 2029 Хьонефос

