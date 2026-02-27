Националите по вдигане на тежести остават на улицата!

Отново високо напрежение в тежката ни атлетика. По информация на bTV в събота, 28 февруари, националите ни по вдигане на тежести (мъже и жени) ще бъдат изгонени от "Спортпалас" във Варна заради натрупани задължения.

По предварителен план до края на март е трябвало да се подготвят във Варна, но последната им тренировка ще бъде в събота.

В морската ни столица са всички с изключение на олимпийския, световен и европейски шампион - Карлос Насар. Реално представителният ни тим ще бъде разпуснат и железните ни мъже и жени ще продължат подготовката си по клубовете си, пръснати из цялата страна.

Натрупаните задължения към "Спортпалас" за месец февруари възлизат на над 30 000 евро. 15 000 евро има и стари дългове към съоръжението, а общо към Национална спортна база са: 50 000 евро (за лагери на Белмекен и ползване на "Арена София" за европейското първенство в столицата през 2024 г.). Общо старите задължения възлизат на 65 000 евро.

И още една новина от деня - две от трите жалби срещу избирането на олимпийския шампион от 1980 г. Асен Златев за президент на Българската федерация по вдигане на тежести, няма да стигнат до съда.

Те бяха подадени ден, след като Златев получи 21 от 32 възможни гласа срещу досегашния президент Стефан Ботев. Той обаче не успя да встъпи в длъжност официално заради жалбите.

Златев е подкрепен от олимпийския, световен и европейски шампион, а вече и двукратен "Спортист на годината" на България - Карлос Насар.