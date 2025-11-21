bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)

Осма победа за гръцкия гранд в Евролигата

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)

Олимпиакос на Александър Везенков постигна осма победа от началото на сезона в Евролигата! Гръцкият гранд спечели с 98:86 срещу гостуващия Париж в мач от 12-ия кръг.

Най-добрият български баскетболист помогна за успеха с 13 точки, 4 борби и 1 асистенции за 27 минути в игра.

Парижани водеха с 29:21 след откриващия период, но Олимпиакос обърна до 58:49 в своя полза на полувремето.

Третата част премина при предимство за французите, които намалиха изоставането си на 69:75. Везенков и компания обаче не допуснаха изненада в заключителната четвърт.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Американец не стигна на Париж

Страхотен мач за гостите направи звездата им Джъстин Робинсън. Американският гард завърши с 35 точки, 2 борби и 4 асистенции. За Олимпиакос над всички беше Еван Фурние с 18 точки, като добави и 3 асистенции.

Така Олимпиакос е на второто място с актив от 20 точки - 1 зад изненадващия лидер Апоел Тел Авив, който домакинства в София заради напрежението в Близкия изток. Париж заема 13-ото място със 17 точки. Гърците са с баланс от 8-4, а френският тим с 5-7.

В 13-ия кръг Олимпиакос гостува на Цървена звезда в един от най-интригуващите двубои, докато на Париж предстои визита на новака Дубай, който е 14-и със същия актив.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

гърция париж олимпиакос евролига победа Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)

Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
Талант на Сити напусна клуба... от скука

Талант на Сити напусна клуба... от скука
Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)
От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

Последни новини

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)
Обвинението срещу Иван Иванов и сина му катастрофира в съда

Обвинението срещу Иван Иванов и сина му катастрофира в съда
Талант на Сити напусна клуба... от скука

Талант на Сити напусна клуба... от скука
Официално: Норвежец пое Лудогорец

Официално: Норвежец пое Лудогорец
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV